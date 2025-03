iRobot svela la più ampia gamma di Roomba mai creata

iRobot, il colosso americano da oltre 35 anni di esperienza nel settore della pulizia domestica automatizzata, ridefinisce completamente i confini tecnologici con una collezione che rappresenta la più ampia gamma di prodotti mai presentata nella storia dell'azienda. Non si tratta di semplici robot aspirapolvere, ma di veri assistenti domestici 2-in-1 che combinano aspirazione e lavaggio con funzionalità avanzate che potrebbero cambiare radicalmente il nostro approccio alla pulizia quotidiana.

Una trasformazione guidata dall'innovazione

Dietro questa evoluzione c'è una profonda ristrutturazione dei laboratori di ricerca e sviluppo di iRobot, completata lo scorso anno. "Vuole riposizionare iRobot nel ruolo di creatore di categorie e confermare la posizione di leadership stabilita dalla nostra azienda più di trent'anni fa", spiega Gary Cohen, CEO dell'azienda, sottolineando come questa nuova gamma sia il frutto "della genialità dei nostri ingegneri e progettisti di livello mondiale".

L'elemento distintivo di questa collezione non è solo tecnologico ma anche estetico. Insun Hong, Direttore del Design Industriale, ha curato personalmente l'aspetto dei nuovi modelli, pensando a come questi si integrino negli spazi domestici: "Il design dei nostri prodotti è studiato per piacere al primo sguardo. I nuovi robot Roomba si integreranno in modo armonioso con l'estetica e l'arredamento delle case di tutto il mondo".

Tecnologie rivoluzionarie per ogni esigenza

La nuova gamma si compone di quattro modelli principali, tutti dotati di funzionalità avanzate come il sistema di navigazione ClearView Lidar e la capacità di riconoscere ed evitare autonomamente tappeti e ostacoli. I modelli più avanzati implementano anche la tecnologia PrecisionVision AI, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell'intelligenza artificiale applicata alla pulizia domestica.

Il Roomba 105 Combo rappresenta l'ingresso nella gamma e può essere abbinato alla AutoEmpty Dock, la base che svuota automaticamente il cassetto raccogli-sporco. Salendo nella gerarchia troviamo il 205 DustCompactor Combo, che introduce l'innovativo sistema di compattazione dello sporco, aumentando l'efficienza e riducendo la frequenza di svuotamento.

Ogni casa ha esigenze diverse, ogni Roomba una soluzione specifica.

I modelli di punta sono rappresentati dal Roomba Plus 405 Combo e dal Roomba Plus 505 Combo, entrambi abbinati alla rivoluzionaria Dock AutoWash. Quest'ultima non solo svuota automaticamente il cassetto del robot, ma è in grado di autopulirsi al termine di ogni sessione. Il 505, in particolare, si distingue per la tecnologia PerfectEdge che consente di raggiungere angoli e battiscopa grazie a panni di lavaggio a doppia rotazione estensibili.

Un'esperienza utente completamente rinnovata

Non è solo l'hardware a essere stato ripensato. La nuova app Roomba Home promette un controllo più intuitivo e personalizzato, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun utente. Questa scelta riflette la filosofia alla base della nuova gamma: creare una gerarchia di prodotti incentrata sul cliente finale, sulle sue necessità e sulla sua disponibilità economica.

Anche l'identità visiva dell'azienda è stata rinnovata con lo slogan "Roomba. Made for This" e un packaging completamente riprogettato. Le confezioni, caratterizzate da una vivace tonalità di verde, evidenziano in modo chiaro le caratteristiche principali di ogni modello, migliorando la visibilità nei punti vendita e semplificando la scelta per i consumatori.

Disponibilità e futuro della pulizia domestica

I nuovi robot Roomba saranno disponibili per il preordine a partire dal 18 marzo 2025 sul sito ufficiale iRobot e presso i principali rivenditori italiani. Con questa nuova gamma, iRobot non si limita a presentare prodotti tecnologicamente avanzati, ma ridefinisce il concetto stesso di pulizia domestica, trasformandola da corvée quotidiana a processo automatizzato e praticamente invisibile.

L'azienda sembra puntare sulla creazione di un ecosistema domestico intelligente in cui i robot non sono più semplici elettrodomestici ma assistenti personali capaci di adattarsi alle abitudini e alle esigenze degli utenti. La maggiore potenza di aspirazione, i panni di lavaggio a doppia rotazione e i sistemi di autosvuotamento e autopulizia rappresentano solo l'inizio di questa visione futuristica che potrebbe presto estendersi ad altri ambiti della casa intelligente.