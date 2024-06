Italia-Spagna a Euro 24, come vederla in diretta streaming (anche gratis)

Dopo la vittoria 2-1 contro l'Albania, gli azzurri tornano in campo contro la Spagna, anch'essa uscita vincitrice 3-0 dalla prima partita contro la Croazia, nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2024.

La partita Spagna-Italia si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, giovedì 20 giugno 2024, con fischio d'inizio alle ore 21.00 italiane.

Di seguito vi spieghiamo come vedere la partita sia in diretta streaming che in TV, anche gratuitamente, con tutte le opzioni anche nel caso vi troviate all'estero.

Dove vedere Italia-Spagna in TV

La partita Italia-Spagna degli Euro 2024 viene trasmessa sia in TV che in streaming. Oltre alla visione in diretta su Sky, le partite dell'Italia si possono seguire gratuitamente sui canali RAI.

Tuttavia, se non volete perdervi nemmeno un incontro degli Euro 24, seguire gli approfondimenti pre e post partita e gli highlight disponibili 7 giorni su 7 potete abbonarvi a Sky TV + Sky Sport a soli 24,90€ al mese!

Dove vedere Italia-Spagna in streaming in Italia e all'estero

Se vi trovate all'estero o viaggiate spesso e volete seguire la partita Italia-Spagna in streaming, potete abbonarvi ai servizi previsti da Rai e Sky ovvero RaiPlay e SkyGo che offriranno la possibilità di seguire ogni singola partita di Euro 2024 in tempo reale attraverso dispositivi mobili, tablet o computer. Al momento grazie a questa offerta potete abbonarvi a Sky TV + Sky Sport a 24,90€ al mese per 18 mesi. Se invece volete seguire Italia-Spagna trasmessa dalla RAI su Rai Play o in TV ma vi trovate all'estero potete usare una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, consigliamo ai nostri lettori di utilizzare NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. Considerando che l'Europeo di calcio dura giusto un mese, potete usare la NordVPN in modo totalmente gratuito per tutta la durata dell'evento per poi decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi consigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN alla modica cifra di meno di 6 euro al mese per i primi 15 mesi. L'offerta include anche 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Usare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare l'applicazione, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

Italia-Spagna, le possibili formazioni

Per l'Italia, dopo la partita contro l'Albania, sono da valutare le condizioni di Federico Chiesa, uscito nel secondo tempo a causa di una botta alla schiena. Tuttavia, la sua presenza tra i titolari non dovrebbe essere in dubbio.

Per la Spagna, invece, bisogna monitorare lo stato di forma di Alvaro Morata, che è uscito acciaccato durante il match contro la Croazia. Nessun problema per Rodri, che è stato sostituito nel finale dopo un contrasto ma senza conseguenze apparenti.

ITALIA (4-2-3-1):

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca.

Allenatore: Spalletti.

SPAGNA (4-3-3):

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

Allenatore: De La Fuente.