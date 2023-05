State cercando un nuovo speaker bluetooth compatto e potente per ascoltare la vostra musica preferita ovunque vogliate? In questo caso vi consigliamo l’altoparlante portatile stereo JBL Flip 6, che trovate in offerta su Unieuro con uno sconto del 33%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete acquistarlo a soli 99,99€ anziché 149,99€, con un risparmio di ben 50€. È resistente all’acqua e alla polvere, perciò potrete usarlo liberamente dappertutto: al mare, in gita, durante un’escursione e in ogni occasione in cui vorrete un accompagnamento musicale.

È comodissimo da portare sempre con voi e garantisce ben 12 ore di autonomia con una carica completa. Se poi volete ancora più potenza, con PartyBoost potrete abbinare due o più speaker compatibili per un effetto stereo e un volume strepitosi. Perfetto anche per ravvivare le vostre feste, il JBL Flip 6 è l’acquisto ideale per chi è alla ricerca di uno speaker pratico e di ottima qualità.

Il suono limpido e cristallino è frutto del JBL Original Pro Sound, che usa un sistema di diffusori a 2 vie per bassi e medi eccezionali e frequenze elevate nitide e chiare. Va, inoltre, sottolineato che il JBL Flip 6 è compatibile con l’app JBL Portable, grazie alla quale riceverete aggiornamenti e assistenza direttamente sul vostro smartphone. Tramite app potrete anche amplificare l’audio o modificare i bassi, per un’esperienza altamente personalizzabile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

