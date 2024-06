Risparmia il 19% sugli auricolari JBL con custodia dotata di display touch

La qualità audio dei moderni auricolari wireless ha raggiunto livelli così elevati che può sembrare difficile fare ulteriori miglioramenti. Tuttavia, i JBL Tour Pro 2 si distinguono per la loro custodia dotata di schermo touch, che consente di regolare varie impostazioni senza doverlo fare dagli auricolari. Se il loro prezzo di listino è di 279,99€, Amazon li offre oggi a soli 227€, rendendoli un acquisto più conveniente per un periodo limitato.

JBL Tour Pro 2, chi dovrebbe acquistarli?

I JBL Tour Pro 2 sono pensati per coloro che cercano un'esperienza audio di qualità e non vogliono compromessi in termini di tecnologia. Grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla tecnologia Smart Ambient, questi auricolari sono ideali per gli amanti della musica che desiderano immergersi completamente nell'ascolto, sia che si trovino in ambienti rumorosi sia che necessitino di restare consapevoli dei suoni circostanti.

Con 6 microfoni incorporati, garantiscono chiamate chiare, rendendoli perfetti anche per coloro che necessitano di rimanere sempre in contatto durante i vari spostamenti e nelle situazioni più caotiche. Coloro che danno priorità alla continuità di utilizzo troveranno quindi nei JBL Tour Pro 2 un prodotto affidabile.

Con fino a 40 ore di autonomia, questi auricolari sono pensati poi per supportare lunghe sessioni di ascolto e conversazioni senza la preoccupazione di dover cercare costantemente una presa di corrente. Come accennato, la loro peculiarità sta nella custodia intelligente con touchscreen, che rende l'esperienza d'uso ancora più intuitiva, permettendo un controllo semplice e rapido senza dover ricorrere sempre allo smartphone.

Vedi offerta su Amazon