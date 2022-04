Jimmy HW10 è l’ultima novità del produttore di elettrodomestici per la casa, che basa il suo successo sull’offrire un buon rapporto tra prezzo e prestazioni. HW10 non si concentra solo sul mantenere questo buon rapporto economico, ma aggiunge anche la flessibilità d’uso inglobando tre prodotti in un unico design: un’aspirapolvere modulabile, una lavapavimenti, a volte anche “aspirabriciole”, insomma un elettrodomestico di piccole dimensioni che è possibile maneggiare facilmente e usarlo su varie superfici. Jimmy raggiunge questo risultato con un design completamente modulare, in grado di far lavorare tutti i componenti assieme, mantenendo tuttavia circuiti separati che portano un diretto beneficio alla facilità di manutenzione.

Come è fatta

All’interno della confezione, oltre ad accessori aggiuntivi come diversi beccucci per l’aspirapolvere portatile, il detergente per i pavimenti o la spazzola aggiuntiva per i tappeti. Ci sono 4 componenti principali: la spazzola lavapavimenti e aspiratrice, due elementi separati ma racchiusi nello stesso corpo; il motore che ingloba anche il cestello raccogli sporcizia, la batteria e il manico con i vari pulsanti di controllo. Tutte le componenti s’innestano l’una sull’altra.

La batteria è facilmente rimovibile grazie alla pressione di un tasto, soluzione che permette anche di estendere l’autonomia d’uso, se vi procurate batterie aggiuntive. Lo stesso si può dire per il motore, che è in tutto e per tutto l’aspirapolvere portatile che può essere usata separatamente o aggiunta al resto dei componenti per dare potenza alla lavapavimenti e aggiungere potenza aspirante al corpo principale.

I pulsanti sono posizionati sul manico e permettono di cambiare modalità: passando dalla modalità lavapavimenti a quella d’aspirazione, aspira-tappeti, massima potenza o una modalità automatica che lavora a potenza media o, se necessario, passa alla massima potenza.

Modalità aspirapolvere

In modalità aspirapolvere Jimmy HW10 fa molto bene il suo lavoro, complice anche la presenza di un motore da 400 watt che offre un’elevata potenza aspirante. Ciò è ancora più vero quando la userete in modalità aspirapolvere portatile, poiché non dovendo risucchiare l’aria attraverso un tubo di lunghezza maggiore, l’efficacia è superiore.

Il cestello per la raccolta della sporcizia non è particolarmente grande, infatti può contenere solo 0,2 litri di solidi. Dipende dal modo in cui vorrete usarlo, in ogni caso non potrete contare su troppi giorni d’uso, situazione che ha un suo vantaggio: svuotandolo spesso eviterete l’insorgere di cattivi odori. Lo svuotamento è semplice poiché si apre alla pressione di un tasto e tutto il contenuto finirà direttamente nel bidone sopra cui l’avrete posizionato.

Certo se cercate principalmente un’aspirapolvere lo svantaggio di HW10 è direttamente legato al suo peso, che è in media con una lavapavimenti, ma superiore rispetto una semplice aspirapolvere. La testa di aspirazione, dovendo ospitare anche il necessario per lavare i pavimenti, è abbastanza ingombrante e dovrete mantenere il manico sempre inclinato per riuscire a dirigerlo in maniera corretta.

L’efficacia di aspirazione è buona, il pavimento resta pulito dopo il passaggio, anche con solidi abbastanza grossi e non dovrete passare più volte sulla stessa zona.

Modalità lavapavimenti

Jimmy ha scelto di lasciare all’utilizzato la scelta della quantità d’acqua da depositare sul pavimento, inserendo un pulsante sul manico che aziona una pompa, la quale spruzza acqua davanti alla testa di lavaggio. Non ci dispiace come soluzione, poiché è una caratteristica che permette di dosare l’acqua dove veramente serve. Il serbatoio dell’acqua pulita è stato spostato direttamente sulla testa di lavaggio, dopotutto nel corpo principale non c’era più spazio disponibile. Nonostante a colpo d’occhio possa sembrare più piccolo rispetto ad altre soluzioni più tradizionali, in realtà può contenere mezzo litro d’acqua, una quantità non differente rispetto a lavapavimenti concorrenti.

Risulta intelligente la separazione dei tre serbatoi: l’aspirapolvere convoglia i rifiuti solidi in un serbatoio, mentre il canale di aspirazione che lavora assieme alla lavapavimenti convoglia l’acqua sporca in un serbatoio separato. Nonostante sia impossibile separare liquidi e solidi in maniera netta, il sistema funziona abbastanza bene ed evita di passare troppi spiacevoli minuti a lavare i serbatoi.

L’efficacia della lavapavimenti è discreta e il risultato cambia in base alla superficie che volete lavare e a quanto spesso vorrete usarla. Sono due i problemi ricorrenti in questa tipologia di dispositivi, riscontrati anche su HW10: la spazzola di lavaggio non arriva a filo dei muri, lasciando sempre un paio di centimetri non trattati; le due ruote posteriori, in plastica, che sorreggono la struttura, lasciano potenziali aloni sulla superficie.

Questi difetti sono molto visibili se volete lavare superfici scure e riflettenti, come un parquet in noce semilucido o lucido, o una ceramica scura lucida. Su questo tipo di superficie gli aloni e le zone che la spazzola non raggiunge saranno ben visibili quando illuminate da una luce diretta. Al contrario, se invece volete trattare delle superficie più chiare o opache, questi difetti rimarranno invisibili, e l’unico problema reale saranno i bordi non raggiunti dalla spazzola.

Autonomia

L’autonomia della batteria, per un prodotto di questo genere è di difficile valutazione. Dovremmo distinguere l’autonomia come aspirapolvere portatile, come aspirapolvere normale, come lava-pavimenti e lava-tappeti. Il modo più semplice per non dare false speranze è indicare un’autonomia compresa tra i 20 e i 40 minuti, in base alla potenza. Insomma, 30 minuti circa di autonomia con un uso normale per una pulizia e lavaggio dei pavimenti della casa sono assicurati, di più se vorrete usare unicamente l’aspirapolvere portatile.

Chi dovrebbe acquistarla?

HW10 non è l’ideale per chi cerca solo un’aspirapolvere modulare o una lava-pavimenti, ma è un acquisto interessante se volete queste caratteristiche assieme. Se ad esempio non siete soddisfatti delle attuali aspirapolveri che avete in casa, e pensavate di acquistare una lavapavimenti, forse con HW10 riuscirete a risolvere due o più necessità con un singolo, e più economico, acquisto.

Per non avere delusioni dovrete però considerare alcune caratteristiche aggiuntive legate alla casa in cui abitate. Se volete pulire un appartamento dalle dimensioni massime di 120/150 mq (considerando che la superficie calpestabile sarà circa la metà o poco più), allora l’autonomia sarà sufficiente, e non dovrete avere pavimenti in legno o ceramica scura e lucida, altrimenti difficilmente sarete soddisfatti dal risultato visivo della lavapavimenti.