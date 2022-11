Il Made in Italy fa centro anche nella domotica: iotty, il cui nome deriva dall’acronimo IoT, Internet of Things, è una industria completamente italiana che da Pordenone è arrivata ad avere successo in tutto il mondo grazie a prodotti che si distinguono non solo per la tecnologia, ma anche per il design.

La gamma di iotty è stata appena rinnovata completamente e ora con iotty Plus comprende un interruttore smart per luci e cancelli, uno dedicato a tende e tapparelle e una presa intelligente, tutti in vendita al prezzo fisso di 99,99€.

Le nuove placche i3 Plus si installano nelle classiche scatole di derivazione 503 (quelle presenti praticamente in tutte le case italiane) e integrano sensori di luminosità, temperatura e prossimità. Hanno un sistema di riavvio semplificato attraverso un tocco prolungato, un semplice aggancio della placca in vetro e una retroilluminazione ottimizzata a LED bianchi.

La compatibilità con le piattaforme per la casa smart si espande e oltre ad Alexa e Google Home comprende ora anche la predisposizione per HomeKit di Apple e Matter. Anche la app iotty, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, è stata completamente rinnovata e presenta molte nuove funzioni, come il controllo della qualità dell’aria esterna e statistiche sui consumi energetici in tempo reale, evitando così sorprese poco gradite in bolletta.

Con il nuovo comando Dammi il cinque sarà possibile attivare l’esecuzione di uno scenario o la modifica della luce semplicemente appoggiando il palmo della mano sulla placca. Per l’installazione è possibile richiedere l’intervento di un elettricista convenzionato che al prezzo di 135€ installerà fino a tre placche. Oppure sarà possibile scegliere il Fai Da te se si hanno conoscenze di base e soprattutto se è già presente il filo neutro che arriva all’interruttore. In dotazione viene comunque fornito un manuale con le istruzioni di base e ci si può affidare all’ applicazione ufficiale e al servizio di supporto.