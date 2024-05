La grande onda di Kanagawa: il bellissimo set LEGO in sconto a 90€!

Se i Lego sono la vostra passione, e siete costruttori adulti in cerca di un bel set con cui arricchire la vostra abitazione (oltre che divertirvi), allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questo bellissimo set in sconto, giacché su Amazon è disponibile il set "d'arredamento" dedicato a "La grande onda di Kanagawa" di Katsushika Hokusai, al prezzo di 89,90€, con uno sconto dle 10% rispetto agli originali 99,99€! Un bell'affare, per un set artistico e di grande impatto visivo.

Set Lego La grande onda, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bellissimo set Lego dedicato all'importante e ben nota opera di Katsushika Hokusai è un acquisto consigliatissimo a chiunque sia appassionato di Lego e, al contempo, coltivi una certa passione per l'arte in generale, giacché parliamo qui di un quadro iconico, ampiamente noto e citato, e diventato patrimonio della cultura mondiale. Parliamo di un set molto atipico, progettato per ricreare, in versione Lego, quello che è il quadro originale, grazie a ben 1.810 pezzi, che prenderanno le dimensioni di un quadro (che può realmente essere appeso ad un muro) di dimensioni di 39 cm in altezza e 52 cm in larghezza.

Con sei basi per la tela, due ganci per appenderlo, un separa mattoncini e una tessera decorativa con la firma di Hokusai, questo set offre un'esperienza davvero coinvolgente e realistica, proponendosi come un complemento d'arredo davvero intrigante e divertente da montare, oltre che bellissimo da esporre. Inoltre, per mantenere alto il coinvolgimento "artistico" dell'utente, Lego ha inserito in questo set un link per l'ascolto di una apposita traccia audio digitale, che racconta per filo e per segno la genesi dell'opera, e ne approfondisce il significato per tutti gli appassionati d'arte che, tuttavia, non hanno dimestichezza con il retaggio artistico di Hokusai.

Insomma, parliamo di un set Lego bellissimo e coinvolgente, ideale per costruttori adulti appassionati di mattoncini ed arte, e visto che lo sconto è decisamente invitante, vi suggeriremmo di non indugiare oltre, e di approfittare subito dell'ottima offerta messa in campo da Amazon, prima che lo sconto vada esaurito!

