La nuova AI Nvidia stupisce per allineamento e affidabilità

La nuova AI Nvidia ha debuttato in sordina senza fare rumore, ma gli esperti di settore la stanno già salutando come una delle migliori sul mercato grazie alle sue prestazioni superiori alla media per alcuni benchmark significativi.

Il modello si chiama Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct e ha attirato l’attenzione per la sua capacità di rispondere in maniera più precisa e soddisfacente alle richieste degli utenti.

Secondo le prime analisi, la nuova AI di Nvidia supererebbe l’offerta di OpenAi e Antrhopic. Si rilancia così la gara allo sviluppo di modelli linguistici avanzati e si alza l’asticella della competizione nel settore AI.

In cosa si distingue la nuova AI Nvidia

Caratteristica distintiva di Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct è la sua capacità di gestire in modo efficiente richieste complesse senza bisogno di ulteriori precisazioni. Ad oggi ha dimostrato di comprendere anche le sfumature del linguaggio, rispondendo correttamente e in modo chiaro e completo, per fare un esempio, alla domanda "Quante r ci sono in strawberry?".

Meno errori grazie a un allineamento efficace

In particolare, la nuova AI di Nvidia ottiene punteggi alti per quanto riguarda l’allineamento. Un fattore che per le aziende e gli utilizzatori finali significa meno errori e risposte più utili.

AI Freepik

In generale quando si parla di “AI Alignment” si intende un processo che mira a “portare” i valori e gli obiettivi tipicamente umani all’interno dei modelli linguistici avanzati. Grazie all’allineamento l’AI può risultare più utile e anche sicura.

È sempre grazie all'AI Alignment che le aziende possono contare sul fatto che un AI potrà essere adattata alle politiche aziendali.

Come è stata sviluppata

Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct nasce dal perfezionamento del modello open source Llama 3.1 di Meta, attraverso l’impiego di tecniche di “allenamento” avanzate, tra cui il Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF).

Si tratta del Rinforzo dell’Apprendimento tramite feedback umano, un metodo che permette alle AI di migliorare i propri risultati grazie alle preferenze degli utilizzatori. In questo modo le AI imparano a restituire risposte più appropriate e naturali in base al contesto.

È anche e soprattutto grazie a questo addestramento che la nuova AI di Nvidia ottiene buone performance dal punto di vista dell’AI Alignment.

Quali sono i rischi?

Tutti i sistemi AI ci espongono a dei rischi. Nvidia ha specificato che la sua nuova AI non è stata ottimizzata per alcune forme di ragionamento specifiche come quello legale o matematico.

Si tratta di ambiti in cui l’accuratezza è assolutamente indispensabile. Ecco allora che chiunque voglia usare Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct (come accade con qualunque altro sistema basato su AI), dovrà dotarsi di misure di sicurezza per evitare errori critici e di protocolli per prevenire utilizzi impropri e poco sicuri.

La nuova AI di Nvidia segna una tappa importante nella corsa allo sviluppo dei modelli linguistici avanzati e dimostra quanto il panorama del mercato dell’Intelligenza Artificiale possa cambiare rapidamente.

Non è possibile dire se le prestazioni superiori di Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct, soprattutto in termini di allineamento dell’AI, avranno impatto a lungo termine condizionando la concorrenza.

Sicuramente sappiamo che la costruzione di modelli in grado di restituire risposte più precise e circostanziate è possibile.