La nuova IA di Google è potentissima, ma sarà a pagamento

Google sta per introdurre una significativa evoluzione del suo chatbot Bard, denominata Bard Advanced, alimentato dal modello di intelligenza artificiale Gemini Ultra.

Secondo un rapporto di Johanna Romero, pubblicato il 4 gennaio 2024, il chatbot Bard riceverà un notevole aggiornamento nelle prossime settimane, migliorando le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale per generare conversazioni ancora più realistiche. Tuttavia, questa novità potrebbe non essere disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Il prossimo modello del chatbot, ribattezzato Bard Advanced, si baserà sul potente modello di intelligenza artificiale Gemini Ultra di Google. L'attesa per il lancio di Gemini Ultra è palpabile, con promesse di rivoluzionari progressi nella comprensione e generazione del linguaggio naturale.

Le informazioni sul sito web di Bard, scoperte casualmente, suggeriscono che Bard Advanced potrebbe non essere offerto gratuitamente a tutti gli utenti. Bedros Pamboukian, uno sviluppatore e appassionato di sicurezza informatica, ha individuato alcune linee di codice che indicano un generoso periodo di prova gratuito di tre mesi, seguito da un livello premium a pagamento.

Ulteriori indizi riguardano una possibile connessione tra Bard Advanced e Google One, il servizio di abbonamento di Google che offre archiviazione cloud, supporto premium e altri vantaggi.

Tuttavia, la sua inclusione nei piani di Google One è ancora incerta, e non è chiaro se sarà offerto come abbonamento separato o incluso nei servizi esistenti.

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali da parte di Google, sembra che Bard Advanced sia attualmente in fase di test interno, suggerendo che un annuncio ufficiale e il rilascio pubblico potrebbero essere imminenti.

Bard Advanced è accompagnato dall'introduzione del modello di intelligenza artificiale Gemini, una collezione versatile di modelli che eccellono in una vasta gamma di compiti legati al linguaggio naturale.

Le nuove funzionalità previste per Bard Advanced includono l'input e l'output vocali, il supporto multilingue e la capacità di intrattenere conversazioni personalizzate su una varietà di argomenti, tra cui politica, scienza e intrattenimento.

Sebbene Bard Advanced prometta di essere un chatbot incredibilmente impressionante e innovativo, resta da vedere se gli utenti saranno disposti a pagare per accedere a questa tecnologia avanzata.

La prospettiva di un periodo di prova gratuito potrebbe attirare gli utenti, ma sarà interessante osservare come Google affronterà l'introduzione di un eventuale costo per l'uso continuato di Bard Advanced.