Amazon amplia la sua offerta nel mondo delle smart TV con un nuovo modello che promette di ridefinire gli standard di qualità visiva e sonora nelle vostre case. La Fire TV Serie Omni Mini-LED arriva con un pannello con tecnologia Mini-LED QLED 4K disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, con prezzi di lancio di 999,99€ e 1.299,99€ rispettivamente. La data di uscita è fissata per l’8 luglio, e prenotandola subito avrete la garanzia del prezzo più basso: se il costo dovesse calare entro quella data, pagherete automaticamente il prezzo minimo raggiunto.

Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED, chi dovrebbe acquistarlo?

La tecnologia Mini-LED rivoluziona l’esperienza visiva offerta da Amazon, grazie a ben 512 zone di dimming che assicurano contrasti più profondi e dettagli nitidi anche nelle aree più scure dello schermo. Con una luminosità massima di 1.400 nit e oltre un miliardo di colori realistici, supportati da Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo, questa TV vi permetterà di godere di immagini vibranti e naturali, perfette sia per i film che per le vostre opere d’arte preferite. Inoltre, la funzione Intelligent Picture regola automaticamente le impostazioni scena per scena, adattandosi anche all’illuminazione della stanza per un’esperienza sempre ottimale.

Se siete appassionati di gaming, la Fire TV Serie Omni Mini-LED si distingue anche per le prestazioni ultra-veloci a 144 Hz, con certificazione AMD Freesync Premium Pro che elimina fastidiosi effetti di screen tearing e garantisce movimenti fluidi nelle sessioni più intense. L’audio Dolby Atmos 2.1 arricchisce ogni scena con dialoghi cristallini e bassi potenti. Inoltre, l’integrazione con Alexa vi consente di controllare la TV senza telecomando, usando solo la vostra voce per accendere lo schermo, cercare contenuti o gestire la riproduzione.

Non mancano poi funzioni pensate per la comodità e la privacy: la modalità ambiente trasforma la TV in uno schermo dinamico dove esporre opere d’arte, pianificare impegni con widget interattivi e gestire lo smart hub. La nuova funzionalità di Arte interattiva, presto disponibile, vi farà interagire con le immagini in modo innovativo. Infine, Amazon ha progettato la TV con grande attenzione alla privacy, includendo un pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni e garantirvi il pieno controllo sulle vostre informazioni personali.