La prima e-bike di Nespresso è fatta con le capsule di caffe

La Miloo Xplorer Beast è un'e-bike ecologica e potente, realizzata in collaborazione con Nespresso utilizzando capsule di caffè riciclate per telaio e cerchi. Una soluzione che cerca di valorizzare le capsule di alluminio, e un candidato ideale per la classifica delle migliori ebike.

Come sanno i clienti Nespresso, le capsule di questo marchio sono in alluminio. È un materiale relativamente facile da riciclare, e in molti comuni viene raccolto insieme al vetro o alla plastica. Tuttavia nel caso delle capsule Nespresso l’operazione è resa più difficile dai residui di caffè, ragion per cui l’azienda stessa ha creato un sistema per recuperare a riciclare le capsule usate.

E così nasce anche la Miloo Xplorer Beast, una bici di fascia alta con un motore elettrico da 1.000 watt e possibilità di avere una doppia batteria. Potente e con una grande autonomia, è fatta per il pubblico più esigente e più disposto a spendere. Al cambio costa circa 11.600 euro, in linea con il prezzo di prodotti concorrenti.

La Miloo Xplorer Beast è sostenibile non solo nel telaio e nei cerchi, realizzati in alluminio riciclato, ma anche nei materiali usati per pneumatici, manopole e altri dettagli.