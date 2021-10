Le banche spagnole vorrebbero offrire legalmente criptovalute

A giugno scorso la Banca di Spagna ha dichiarato che avrebbe offerto le istruzioni e i documenti necessari per presentare una domanda di registrazione tra settembre e la fine di questo mese alle piattaforme che offrono criptovalute e altri prodotti crittografici. Su questo punto, il governo spagnolo ha reagito adottando il regio decreto legge 7/2021, che ha stabilito i termini per la registrazione per essere conforme alla legge. Il mandato di sei mesi è iniziato il 29 aprile e termina il 29 ottobre.

Tuttavia, la Banca di Spagna non ha ancora nulla in merito a questa documentazione, nonostante il fatto che sarà l’autorità responsabile di monitorare la conformità. Secondo le fonti giuridiche, sarà difficile completare il regolamento entro la fine dell’anno, anche se le autorità della comunità si muoveranno rapidamente per farlo approvare entro l’inizio del 2022.

Ad essere urgente è soprattutto un elenco di fornitori di servizi di conversione di valuta virtuale per la custodia di valuta fiat e portafoglio elettronico riguardante la legislazione delineata nella legge 10/2020 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Ad esempio, una registrazione dell’intera attività utilizzando la valuta virtuale, dalla vendita alla custodia e all’archiviazione.

“La Banca di Spagna sarà competente a supervisionare il rispetto dell’obbligo di registrazione e delle condizioni d’onore richieste per l’accesso e il mantenimento della registrazione”, affermano i regolamenti di giugno. Inoltre, i regolamenti stabiliscono che questo registro, che dovrebbe essere operativo entro il 29 di questo mese, sarà istituito solo per combattere il riciclaggio di denaro.

In questo caso, la questione è se una società che è già monitorata dalle leggi antiriciclaggio ed è quindi già un “soggetto obbligato” ai sensi di tali regolamenti debba anche essere elencata in questo elenco, secondo fonti legali che spiegano la situazione. Di conseguenza, diversi importanti istituti finanziari hanno impostato i loro team di conformità per determinare se sono tenuti o meno a essere registrati per fornire questi servizi.