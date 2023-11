Le batterie stanno uccidendo le centrali a petrolio?

Le grandi batterie, fondamentali per assicurare un approvvigionamento stabile di energia e bilanciare le fonti rinnovabili intermittenti, stanno rivoluzionando il settore energetico.

Questa tecnologia, ora più economica, ha portato ad abbandonare numerosi progetti di centrali a gas in tutto il mondo. Secondo alcune interviste condotte da Reuters, sviluppatori, banchieri e analisti affermano che l'economia delle centrali a gas sta subendo un radicale cambiamento, poiché sono già presenti sul mercato batterie in grado di fornire energia di backup alle reti attuali, a prezzi decisamente concorrenziali rispetto alle centrali a gas.

Questo scenario mette in dubbio le previsioni sulla domanda di gas nel lungo periodo, suggerendo che il gas naturale potrebbe avere un ruolo più ridotto nella transizione energetica rispetto a quanto inizialmente previsto dalle principali aziende energetiche.

Nel primo semestre di quest'anno, 68 progetti di centrali a gas sono stati sospesi, o annullati, in tutto il mondo, secondo i dati forniti in esclusiva a Reuters dal Global Energy Monitor, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti.

Tra le cancellazioni recenti, Competitive Power Ventures ha deciso di abbandonare un progetto di centrale a gas nel New Jersey, citando i prezzi bassi dell'energia e l'assenza di sovvenzioni governative.

Anche Carlton Power ha abbandonato i piani per una centrale a gas da 800 milioni di sterline a Manchester nel 2016, optando invece per la costruzione di una delle più grandi batterie al mondo sul medesimo sito.

Keith Clarke, CEO di Carlton Power, ha sottolineato che in passato le centrali a gas funzionavano costantemente, ma ora stanno diminuendo drasticamente il loro utilizzo, evidenziando le sfide finanziarie legate all'incertezza delle entrate generate da tali impianti.

Questo cambiamento ha reso obsoleta la progettazione finanziaria basata sull'assunzione di un utilizzo continuo delle centrali a gas nel corso della loro vita.

I modellatori ora devono prevedere con maggiore precisione la generazione di energia necessaria in periodi di picco e compensare l'intermittenza delle fonti rinnovabili. Gli investitori stanno esaminando più attentamente questi modelli, mentre le banche si concentrano sul finanziamento di impianti con entrate garantite.

Inoltre, la presenza di sistemi di mercato della capacità che retribuiscono i fornitori di energia di riserva sta influenzando l'economia delle centrali a gas. Sebbene questi mercati siano stati criticati per essere una sorta di sussidio ai combustibili fossili, si ritiene siano necessari per integrare in modo efficiente le energie rinnovabili.

Tuttavia, tali pagamenti non sono sufficienti per garantire profitti a lungo termine, come confermato da esperienze come quella di Carlton Power nel Regno Unito.

Infine, l'accelerazione della transizione energetica ha portato a sviluppare alternative, come l'adozione di veicoli elettrici e soluzioni alternative per la gestione della domanda di energia, riducendo ulteriormente la necessità di centrali a gas di backup.