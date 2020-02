Le migliori offerte Tech su eBay, sconti fino al 60% su iPhone, Smart TV e tanto altro

Dopo avervi proposto le offerte Amazon del giorno, è giunta l’ora di spostare la nostra attenzione su eBay e, in particolare, si quelle che sono le proposte di prodotti in sconto per oggi, con offerte che proseguono il trend dettato dal portale nelle ultime settimane, le cui promozioni, come avrete forse notato, sono state spesso concentrate sull’offrire smartphone smart tv e piccoli elettrodomestici a prezzi decisamente competitivi.

Già nei giorni scorsi, infatti, il portale ci aveva già offerto sconti decisamente interessanti su diversi prodotti elettronici di uso quotidiano tra cui, per altro, vi avevamo segnalato gli ottimi iPhone 11 e iPhone XR, rispettivamente disponibili al prezzo di 729,99€ e 579,99€, ed ancora disponibili sullo store a prezzo scontato.

Oggi, invece, oltre alla nostra tipica selezione di prodotti che troverete in calce a questo articolo, vogliamo sottolinearvi l’ottima proposta sulla Smart TV Hisense H75B7530 da 75″, televisore 4K veduto ad un prezzo decisamente abbordabile considerate le dimensioni, e caratterizzatosi per essere, sin dal lancio, un’ottima opzione per chi cerca uno schermo dai colori e dalla risoluzione competitivi senza superare la soglia dei 1.800,00€. Un prodotto di per sè già buono, che grazie alle offerte del giorno è in sconto al prezzo eccezionale di soli 759,99€, con uno sconto pari al 57% del prezzo originale! Un vero e proprio affare che, come per le altre offerte della nostra selezione, vi invitiamo a cogliere al volo, vista la probabile limitatezza del pezzi disponibili e la possibilità che, già entro domani, il prezzo del prodotto torni al suo costo originale.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di offerte, in questa vigilia di San Valentino vogliamo invitarvi ancora una volta, a consultare la nostra pagina dedicata alla festa degli innamorati, dove troverete tanti spunti e idee regalo da regalare alla vostra lei o al vostro lui. I nostri articoli di San Valentino sono già disponibili, e non dovrete far altro che visitare la pagina dedicata alla ricorrenza, consultabile anche cliccando sul banner sottostante. Buono shopping!

