Offerte del giorno Amazon, tanti sconti sugli smartphone Motorola

Se siete alla ricerca di uno smartphone dal buon rapporto qualità prezzo, o se magari desiderate regalare un cellulare alla vostra dolce metà in occasione di San Valentino allora fermatevi qui, perché questo potrebbe essere l’articolo che fa al caso vostro! Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono in sconto tanti ottimi smartphone a marchio Motorola, storica azienda di cellulari, oggi controllata da Lenovo, che negli ultimi anni è stata in grado di rinvigorirsi con delle proposte tecnologiche di tutto rispetto e con dei prezzi, tutto sommato, molto ragionevoli.

I dispositivi in sconto sul portale sono diversi e, tra i vari, figura anche il recentissimo Motorola One Zoom, presentato sul mercato in occasione di IFA 2019, e distintosi da subito per l’ottimo livello costruttivo che, per altro, ha permesso a Motorola di integrare ben 4 sensori fotografici sul retro ma con una sporgenza decisamente trascurabile.

Caratterizzato da un design ormai abbastanza “tipico” per i dispositivi Motorola, One Zoom dispone di un sensore fotografico principale da 48 Megapixel con obiettivo f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine, un teleobiettivo da 8 Megapixel f/2.4, anch’esso con OIS e zoom ottico 3X, un grandangolare da 16 Megapixel f/2.2 e sensore di profondità da 5 Megapixel, risultando quindi molto versatile dal punto di vista fotografico, specie se si considera la sua attuale fascia di prezzo.

Sotto la scocca, inoltre, si può contare su di un processore Snapdragon 675 abbinato a 4 Gigabyte di RAM e a 128 Gigabyte di memoria interna (espandibile tramite micro-SD): una configurazione non innovativa ma, ve lo garantiamo, molto affidabile e dalle buone prestazioni nelle operazioni quotidiane. Venduto generalmente a ben 429,99€, grazie ad Amazon è in offerta a soli 349,90€! Un prezzo ottimo, specie se si considera che si parla di uno smartphone arrivato sul mercato meno di 6 mesi fa!

Motorola One Zoom, in ogni caso, è solo uno dei prodotti disponibili tra le offerte di oggi e, come al solito, abbiamo stilato per voi una piccola selezione di offerte con l’invito a consultare comunque l’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping, in questa vigilia di San Valentino vogliamo ricordarvi che se siete alla ricerca di consigli ed idee regalo per il vostro valentino o la vostra valentina, potrete contare su di noi grazie alla nostra pagina dedicata alla festa degli innamorati, in cui abbiamo raccolto diverse guide contenenti numerosi consigli per per gli acquisti adatti a tutte le tasche!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!