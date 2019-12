Le offerte del giorno da Amazon, Unieuro e MediaWorld

Anche oggi eccoci pronti per segnalarvi quelle che sono le principali offerte della settimana, con sconti che oggi provengono da ben tre store online diversi, ovvero Amazon, Unieuro e Mediaworld. Abbiamo setacciato la rete in lungo e in largo alla ricerca delle migliori promozioni del giorno e, vista l’abbondanza, abbiamo deciso di proporvele tutte in un’unico articolo, così da permettervi di consultare comodamente le offerte in corso e magari spendere un po’ del vostro tempo per i primi regali di Natale.

Come detto, abbiamo selezionato per voi solo le migliori promozioni ma, se volete il nostro parere, è impossibile che la vostra attenzione non venga calamitata dalla straordinaria promozione che Unieuro ha riservato a Surface Pro 7 ovvero quello che è, al momento, forse il miglior convertibile disponibile sul mercato! Recensito proprio di recente sulle nostre pagine, Surface Pro 7 si conferma un punto di riferimento sul mercato dei 2-in-1: CPU Intel Core di decima generazione Ice Lake, fino a un 1 TB di storage, 16 GB di memoria e una porta USB C, assicura un’autonomia di 10,5 ore ed estrema portabilità grazie a un peso di 770 grammi sono solo alcune delle caratteristiche di questo ottimo prodotto che, fino ad esaurimento scorte, è disponibile sullo store di Unieuro a 1.049,99€, con uno sconto di ben 349,01€ sul prezzo originale (1.399,00€). Un ottimo prezzo, specie se si considera che stiamo parlando di un prodotto freschissimo sul mercato e che non ha subito particolari flessioni neanche nell’appena trascorsa “Black Week”.

Di seguito abbiamo raccolto per voi quelle che sono le migliori offerte disponibili oggi sui diversi store, prima di lasciarvi allo shopping, tuttavia, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di consigli per acquisti di Natale potete far riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

