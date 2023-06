Lefant N3 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media. La principale differenza che distingue N3 dagli altri robot Lefant è la capacità di creare una mappa della casa, una funzione ormai essenziale per confrontarsi con altri robot aspirapolvere, considerando che ormai tutti sono in grado di farlo.

La tecnologia utilizzata è quella classica, un Lidar sfrutta un laser per creare una mappa abbastanza precisa dell’ambiente e lo fa in tempi relativamente rapidi. Successivamente, il software suddivide automaticamente la mappa in stanze separate. Esamineremo più avanti le opzioni di personalizzazione offerte dall’app. La tecnologia laser viene utilizzata anche per il riconoscimento e l’aggiramento degli ostacoli. Va detto che il robot si comporta abbastanza bene in questo senso, in quanto, a differenza di molti altri modelli con la stessa tecnologia, evita di urtare oggetti o mobili che si trovano sul suo cammino, sfruttando quindi meno il bumper (che in alcuni casi rovina i mobili, nonostante gli impatti a bassa velocità.

Dopo che è stata generata la mappa è possibile delimitare le aree da evitare e quelle da pulire, o avviare la pulizia di una singola stanza. Sono disponibili anche le modalità di pulizia perimetrale (che pulisce solo lungo i muri) e “spot” (che pulisce solo un’area selezionata con un movimento a spirale). Oltre a questo, è possibile impostare il livello di potenza aspirante (ci sono quattro livelli) e l’umidità del panno lavapavimenti, modalità che si attiva con l’inserimento del serbatoio dell’acqua. Naturalmente è anche possibile programmare giorni e orari per la pulizia.

Per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti, sebbene non sia consigliabile inserire detergenti nel serbatoio, è importante sottolineare che il panno vibra ad alta frequenza a contatto con il pavimento, simulando così lo sfregamento tipico del lavaggio a mano. In questo modo, la pulizia risulta comunque più efficace rispetto ai robot con un pad fisso.

Vale la pena menzionare anche il riconoscimento automatico dei tappeti, che consente di aggirare queste zone durante il lavaggio e di aumentare automaticamente la potenza aspirante durante la fase di aspirazione. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata a piacimento. Infine, il robot può essere avviato tramite comando vocale utilizzando Alexa.

N3 offre una potenza aspirante massima fino a 4.000 Pa, superiore rispetto ad altri modelli Lefant, ma in linea con il mercato. Questa potenza è sufficiente per aspirare qualcosa più della semplice polvere, come ad esempio della terra o piccole particelle portate in casa. Non così soddisfacente invece l’aspirazione dei tappeti, le cui fibre creano chiaramente più resistenza.

Una spazzola centrale composta da morbide setole sintetiche alternate a lamelle di silicone permettono di raschiare, senza rovinare, il pavimento rimuovendo un po’ di sporco in più. La bocchetta di aspirazione, di circa 11 cm, è simile a quella di altri modelli confrontabili. Sempre in termini di dimensioni, l’altezza totale di N3 è di circa 10 cm. Non può considerarsi migliori di altri robot e non potrà quindi infilarsi sotto a tutti i mobili o letti.

L’installazione iniziale del dispositivo è abbastanza semplice, soprattutto perché l’app è stata finalmente tradotta anche in italiano. Sebbene la traduzione non sia particolarmente accurata, è comunque sufficiente per aiutare coloro che non sono pratici con l’inglese. La procedura rimane la stessa di sempre: una volta installata l’app e acceso il robot, basta toccare il simbolo “+” sullo schermo per aggiungere il proprio modello e scannerizzare il codice QR presente sul robot stesso. Successivamente, è sufficiente seguire le istruzioni per connettere il robot al Wi-Fi di casa e abbinarlo all’app.

Come abbiamo anticipato, N3 di Lefant è preciso nell’evitare collisioni. Nonostante sia dotato di un sistema a laser, che non rappresenta una novità sul mercato, il riconoscimento degli ostacoli sembra avvenire in modo preciso e tempestivo rispetto ad altri modelli nella stessa fascia di prezzo e dotati della stessa tecnologia. Solo gli oggetti più sottili richiedono l’ausilio del bumper, come ad esempio delle gambe di sedie.

La pulizia avviene solitamente in una singola passata, mentre qualche rimasuglio potrebbe rimanere se viene impostata la potenza di aspirazione minima. Sui tappeti, invece, è sempre necessaria la massima potenza, con un risultato solo discreto. Questo è, tuttavia, un limite comune a tutti i robot aspirapolvere, ad eccezione dei modelli di fascia alta. Abbiamo notato qualche perdita di acqua durante la fase di lavaggio, probabilmente il sistema che bagna il panno fa uscire un po’ di acqua in eccesso. A parte questo il lavaggio del pavimento è abbastanza efficace, ma funziona solo su sporco fresco, quindi dovrete usarlo tutti i giorni se vorrete ottenere dei buoni risultati.

Lefant N3, a conti fatti, si posiziona bene nella fascia media. Rispetto a diversi altri modelli si comporta bene nei movimenti, evitando con destrezza gli ostacoli. Per il resto delle caratteristiche, cioè autonomia ed efficacia di pulizia, è in perfetta media. Se è la tipologia di robot aspirapolvere che state cercando, potete tranquillamente considerarlo, soprattutto se lo troverete a un prezzo più concorrenziale rispetto a modelli simili.