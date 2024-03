BELLISSIMO Ornitottero di Dune LEGO SCONTATO al 15%!

Per gli appassionati dei film di Dune di Denis Villeneuve e del mondo della fantascienza, Amazon presenta un set LEGO dedicato al velivolo Ornitottero, completo di ben 8 minifigure. Attualmente disponibile al prezzo scontato di 139,50€ anziché 164,99€, questo offre un risparmio del 15%. Il modello non solo replica fedelmente il famoso velivolo del film, ma offre anche un'esperienza di costruzione con oltre 1369 pezzi e istruzioni digitali tramite l'app LEGO Builder. Che sia per voi stessi o come idea regalo, l'Ornitottero rappresenta la scelta perfetta per ogni fan della saga e del cinema di fantascienza. Non perdete l'occasione di aggiungere questo magnifico set alla vostra collezione.

Ornitottero Reale LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Con ben 8 minifigure, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen, questo set LEGO rappresenta il regalo perfetto per gli amanti della saga di Dune. Offre un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano costruire una replica dettagliata dell'Ornitottero di Dune, aggiungendo un pezzo unico alla propria collezione di memorabilia cinematografici.

Le dimensioni del modello finito (11,8 x 45,6 x 28,2 cm) rendono l'Ornitottero Reale un pezzo da esposizione ideale sia in casa che in ufficio.

L'Ornitottero Reale LEGO è disponibile al prezzo di 139,50€, rispetto al costo originale di 164,99€, e offre un mix di intrattenimento, sfida costruttiva e un tocco di storia cinematografica. La combinazione di dettagli accurati, materiali di qualità e valore ludico ed espositivo lo rendono un acquisto altamente consigliato.

