LEGO lovers, affrettatevi! Solo oggi su IBS -30% anche sulle esclusive

Cari appassionati di LEGO, oggi è davvero il giorno perfetto per arricchire la vostra collezione con nuovi set da sogno! Su IBS, infatti, è disponibile un'incredibile promozione che vi permetterà di risparmiare ben il 30% su una vasta selezione di set LEGO, inclusi alcuni pezzi esclusivi che non troverete in nessun altro negozio. Se siete alla ricerca di nuovi LEGO da aggiungere alla vostra libreria, oppure se volete fare un regalo originale a un amico, questa è l’occasione che stavate aspettando. Ma attenzione: la promozione è valida solo per oggi, 20 marzo, quindi non lasciatevela scappare.

Vedi offerte su IBS

LEGO Day su IBS, perché approfittarne?

Le offerte proposte da IBS sono davvero allettanti e spaziano tra numerosi set LEGO, dai più classici ai più esclusivi. Tra le proposte più interessanti spicca sicuramente il set LEGO Ideas 21341 Disney Hocus Pocus, un pezzo unico e irripetibile, disponibile solo su IBS. Questo set, che normalmente ha un prezzo di 229,99€, oggi, grazie al 30% di sconto, è acquistabile a soli 160,99€. Se siete fan della Disney o se vi piace costruire set LEGO dal grande fascino, questa è un'opportunità che non potete assolutamente perdere.

Non c'è regalo più apprezzato di un set LEGO, soprattutto quando si tratta di pezzi esclusivi e unici. Se avete un amico o una persona cara che condivide la vostra passione per LEGO, un set esclusivo potrebbe essere il pensiero perfetto per un’occasione speciale, come un compleanno o una celebrazione. E perché non regalarlo anche a voi stessi? Dopo tutto, ogni appassionato di LEGO merita di aggiungere alla propria collezione un set esclusivo, magari proprio quello che non riusciva a trovare altrove.

Ricordate, questa promozione è valida solo per oggi 20 marzo e le offerte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi non aspettate troppo per fare il vostro acquisto. Visitate il sito di IBS, aggiungete i vostri set LEGO preferiti al carrello e godetevi lo shopping con un grande risparmio.

Vedi offerte su IBS