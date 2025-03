LEGO x Formula 1: scopri i nuovi set da collezione e dove trovarli al miglior prezzo

La collaborazione tra LEGO e la Formula 1 continua a stupire gli appassionati di motori e costruzioni con una collezione di set imperdibili. A partire dal 1° marzo 2025, nuovi modelli ispirati alle scuderie più prestigiose del circus automobilistico sono disponibili. Se avete sempre desiderato assemblare una monoposto, questa è l'occasione perfetta per scoprire i migliori set LEGO F1, i prezzi e dove acquistarli alle migliori condizioni.

Set LEGO F1, quali non perdere

Tra i modelli più richiesti spicca la LEGO Technic McLaren Formula 1 Race Car, una riproduzione dettagliata della monoposto McLaren da 1.432 pezzi. Questo set è perfetto sia per chi ama collezionare sia per gli appassionati di costruzioni avanzate, ed è disponibile al prezzo di 199,99€.

Se preferite un modello più compatto, la LEGO Speed Champions McLaren F1 2023 è un'ottima alternativa. Composta da 245 pezzi, è acquistabile a 26,99€, una soluzione perfetta per chi desidera un modello dettagliato a un prezzo contenuto.

Gli amanti della Ferrari possono optare per la LEGO Speed Champions Ferrari SF-24, un set da 275 pezzi che riproduce fedelmente la monoposto di Maranello. Il prezzo consigliato è di 26,99€, un'opportunità imperdibile per tutti i tifosi del Cavallino Rampante.

Per chi cerca un'esperienza di costruzione più impegnativa, la LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance rappresenta la scelta ideale. Con 1.434 pezzi, questa replica della monoposto Mercedes-AMG F1 offre un livello di dettaglio elevato ed è disponibile a 219,99€.

Infine, per chi vuole ricreare un vero scenario da corsa, il LEGO City F1 Garage & Mercedes-AMG & Alpine Cars offre un set da 678 pezzi, con un garage completo e due monoposto. Il prezzo di questo incredibile set è di 79,99€.

Set LEGO F1, dove acquistarli?

Tutti i nuovi set LEGO Formula 1 sono acquistabili sul LEGO Store ufficiale e su Amazon. Inoltre, sono disponibili presso i principali negozi di giocattoli e nei LEGO Store fisici. I prezzi possono variare in base alle offerte attive, quindi è consigliabile monitorare le promozioni per ottenere il miglior affare. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità legate alla Formula 1, non perdetevi la nostra sezione dedicata.

