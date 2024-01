L'EU blocca Amazon, non potrà comprarsi i Roomba

L'acquisizione di iRobot da parte di Amazon sembra destinata a essere bloccata dall'autorità antitrust dell'Unione Europea, secondo quanto riportato dalla BBC. Questa mossa rappresenta un colpo per Amazon, che aveva precedentemente ricevuto l'approvazione dall'antitrust del Regno Unito per l'acquisto di iRobot.

La Competition and Markets Authority (CMA) britannica aveva ritenuto che la posizione di Amazon nel mercato britannico fosse "modesta" e che l'azienda dovesse già affrontare diversi concorrenti significativi, quindi aveva dato il via libera all'operazione.

Tuttavia, le autorità antitrust dell'UE sembrano avere una prospettiva diversa e sono preoccupate che l'integrazione di iRobot con Amazon possa creare ostacoli alla concorrenza, in particolare se Amazon favorisse il Roomba rispetto ai concorrenti sul suo sito di e-commerce.

Amazon aveva annunciato l'intenzione di acquisire iRobot, noto per la sua linea di robot aspirapolvere Roomba, in un accordo del valore di 1,7 miliardi di dollari (1,4 miliardi di sterline) nell'agosto del 2022. L'obiettivo dell'acquisizione era espandere la presenza di Amazon nel mercato degli elettrodomestici intelligenti per la casa.

La Commissione Europea (CE), che agisce come organo antitrust dell'UE, aveva avviato un'indagine sull'acquisizione nel luglio dello scorso anno. Sebbene la CE abbia la scadenza legale del 14 febbraio per prendere una decisione, sarà necessario che i 27 leader politici facenti parte della commissione, raggiungano un consenso sull'acquisizione prima che una decisione finale possa essere emessa.

L'annuncio delle intenzioni dell'UE ha avuto un impatto significativo sul valore delle azioni di iRobot, che sono scese del 40% in seguito alla segnalazione del Wall Street Journal.

L'acquisizione da parte di Amazon era stata inizialmente considerata un beneficio per iRobot, che stava affrontando una importante diminuzione delle vendite. Tuttavia, la possibile bocciatura dell'acquisizione da parte dell'UE solleva preoccupazioni riguardo al futuro di iRobot e ha generato numerose critiche da parte degli analisti del settore.

Matt Schruers, presidente del gruppo di lobbying tecnologico Computer and Communications Industry Association, ha commentato che, se l'obiettivo è promuovere la concorrenza nel settore della robotica domestica, bloccare questa operazione potrebbe ridurre le opzioni disponibili per i consumatori, un fatto che i regolatori non dovrebbero ignorare.