Compra una RTX 4090 ma si ritrova con un falso

Amazon ha recentemente venduto un RTX 4090 falsa, che si è rivelata essere un assemblato ingannevole di una GPU e una di 4080. La truffa è stata scoperta in seguito all'acquisto di uno di quei famosi pallet di resi di Amazon, portando l'attenzione sulle questioni di frode e di sicurezza per gli acquirenti.

Il noto canale di riparazioni YouTube, North West Repair (NWR), ha condiviso un video di avvertimento sui rischi dell'acquisto di schede grafiche, sottolineando l'importanza di essere attenti agli affari online.

Un cliente di NWR, che altro non è che l'utente che ha acquistato la scheda contraffatta, ha inviato la GeForce RTX 4090 acquistata su Amazon per una rapida riparazione.

Tuttavia, l'ispezione del prodotto da parte di NWR ha rivelato un assemblato fra una GPU RTX 4080 danneggiata e una PCB. La scheda presentava una serie di problemi, tra cui un falso adesivo antimanomissione, viti estremamente mal serrate e componenti mancanti. Rimuovendo il dissipatore ROG Strix, il quale affermava che sotto di esso c'era una RTX 4090, è emersa una PCB RTX 4080 bruciata.

La scoperta ha portato NWR a dichiarare che il prodotto era irrimediabile. Questo caso mette in guardia gli acquirenti sulla necessità di prestare attenzione quando si acquista da piattaforme online e di documentare attentamente l'apertura e l'ispezione di nuovi prodotti di valore. Il video di avvertimento è stato condiviso per sensibilizzare i clienti sulla presenza di truffe come queste nel mercato statunitense.

È cruciale notare che questa finta RTX 4090 non è stata venduta come un nuovo modello, ma è stata ricevuta all'interno di un pallet di resi proveniente da Amazon. Questo solleva ulteriori preoccupazioni sulla gestione dei resi e sul modo in cui alcuni acquirenti potrebbero sostituire prodotti danneggiati, o difettosi, con modelli funzionanti prima di restituire l'articolo. NWR spera che questo non l'inizio di una nuova ondata di truffe e avverte che potrebbero esserci altri casi simili sul mercato.

Questo episodio serve come richiamo per i consumatori a fare attenzione e adottare pratiche di verifica rigorose quando acquistano dispositivi di valore online. La documentazione dettagliata può essere utile in caso di controversie e può aiutare a prevenire eventuali truffe.