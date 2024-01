Ecco come sarà Pixel 9 Pro, compaiono le prime immagini

Mentre il mondo della tecnologia attende con impazienza l'uscita a fine anno della futura famiglia di flagship Pixel di Google, MySmartPrice e OnLeaks hanno unito le forze per fornire un esclusivo primo sguardo al prossimo Google Pixel 9 Pro. I rendering ad alta risoluzione e un video a 360 gradi mostrano il notevole design e i miglioramenti attesi da questo dispositivo di punta.

Il Pixel 9 Pro è destinato a stupire con il suo display piatto da circa 6,5 pollici, con una leggera riduzione delle dimensioni rispetto al suo predecessore. Google ha optato per un foro centrale per la fotocamera selfie, circondato da cornici sottili su tutti i lati, per un'estetica elegante e moderna.

OnLeaks rivela che il Pixel 9 Pro sarà caratterizzato da una cornice piatta, con il pulsante di accensione e il bilanciere del volume ben posizionati sul lato destro. Il lato sinistro rimane pulito, ad eccezione dei discreti segni delle antenne. Nel frattempo, la parte inferiore del dispositivo ospita la porta USB Tipo-C, la griglia dell'altoparlante e il carrello per le SIM, garantendo un layout ordinato e funzionale.

Nella parte superiore, gli utenti possono aspettarsi la copertura dell'antenna mmWave e un microfono. Le dimensioni del Pixel 9 Pro si rivelano pari a 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, lo spessore sale a 12,0 mm se si include la sporgenza della fotocamera. I rendering suggeriscono anche un design rinnovato per la configurazione della fotocamera posteriore, con un array di sempre tre fotocamere.

Particolarmente interessante è l'introduzione di un sensore enorme per la fotocamera principale, MySmartPrice suggerisce che possa essere dotata persino di apertura variabile. Anche se ulteriori dettagli sul Pixel 9 Pro non sono ancora stati resi noti, questi rendering lasciano gli appassionati in attesa della presentazione ufficiale.

Con un design elegante, fotocamere rinnovate e una serie di altri miglioramenti, la prossima serie flagship di Google è pronta a fare faville nel competitivo mercato degli smartphone.