Impossibile ma vero: la qualità di LG OLED ora sotto gli 800€

È finita l'epoca in cui acquistare una TV OLED significava spendere migliaia di euro. Certo, alcuni delle migliori smart TV richiedono ancora cifre elevate, ma è sorprendente come oggi possiate portarvi a casa la LG OLED evo C4 a meno di 800€. Il modello da 42" è disponibile su Amazon a soli 799€ per la prima volta, e a questo prezzo è un'opportunità imperdibile. Non è chiaro per quanto tempo resterà così conveniente, ma a queste condizioni qualsiasi altra TV diventa difficile da giustificare.

LG OLED evo C4, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto dell'LG OLED evo C4 rappresenta una scelta ideale per chi ricerca la massima qualità visiva in spazi limitati o desidera una postazione gaming avanzata. Coloro che danno importanza a dettagli visivi mozzafiato e colori vividi troveranno nella tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti di questa smart TV un vero alleato. Grazie al processore α9 Gen7, l'LG OLED evo C4 offre un'esperienza visiva immersiva, rendendo ogni scena estremamente realistica. Inoltre, la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos trasforma il salotto in una sala cinema, offrendo un'esperienza audiovisiva di altissima qualità.

Per gli appassionati di videogiochi, l'LG OLED evo C4 soddisfa ogni necessità grazie alle sue prestazioni elevate in termini di gameplay: con le sue 4 porte HDMI che supportano il gioco in 4K a 144fps e tecnologie come VRR, Gsync e Freesync, viene garantita la fluidità delle immagini senza sacrificare la qualità. L'aggiunta di game dashboard & optimizer permette inoltre una gestione intuitiva delle impostazioni di gioco.

Infine, la promessa di ricevere aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 5 anni, rende l'LG OLED evo C4 un investimento duraturo nel tempo, ideale per chi non vuole rinunciare a un'esperienza d'uso sempre all'avanguardia. A tal riguardo, il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI garantisce un'esperienza utente intuitiva e arricchita.

Vedi offerta su Amazon