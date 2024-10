Acquista tramite APP e ottieni un extra sconto di 100€ sulla LG OLED C4

Se non avete ancora aderito al programma Mediaworld CLUB, completamente gratuito, è il momento perfetto per farlo. Inoltre, vi invitiamo a scaricare l'APP Mediaworld: combinando entrambe le opportunità, potrete usufruire di un sconto extra di 100€ sulla LG OLED evo C4, portando il prezzo a soli 899,99€.

LG OLED evo C4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo C4 è ad oggi tra le migliori smart TV per gli appassionati di cinema e per chi non vuole compromessi neanche sotto l'aspetto del gaming. Con il suo processore a9 Gen7, questa TV è in grado di sfruttare la tecnologia OLED per offrire immagini di realismo incredibile, ottimizzando i contenuti tramite algoritmi di deep-learning. La tecnologia OLED stessa assicura contrasti infiniti e neri profondi, trasformando ogni visione in un'esperienza coinvolgente. Aggiungendo a ciò un design Ultra Slim e bordi sottilissimi, non è soltanto una TV da guardare ma un elemento d'arredo capace di completare ogni spazio con eleganza.

Per gli amanti del gaming, LG OLED evo C4 rappresenta la scelta privilegiata, grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1 che supportano il gioco in 4K fino a 144fps, integrando tecnologie all'avanguardia come VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos arricchisce ulteriormente l'esperienza, portando la qualità dell'intrattenimento casalingo a nuovi livelli di eccellenza.

In aggiunta, la piattaforma smart webOS 24 e la possibilità di interagire con l'intelligenza artificiale LG ThinQ per comandi vocali in vivavoce, rendono questa TV estremamente intuitiva e semplice da usare, garantendo un'esperienza utente all'avanguardia che si mantiene tale anno dopo anno grazie agli aggiornamenti garantiti del sistema operativo.

