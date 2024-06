La TV OLED LG più performante del 2023 ora disponibile a 1300€

Per gli appassionati di cinema e per chi non vuole perdersi neanche un dettaglio durante la visione di contenuti multimediali, LG è un nome che risuona. L'azienda è rinomata per la produzione di alcuni dei migliori pannelli OLED, tanto da fornirli anche ad altri produttori di spicco. Nel 2023, e ancora oggi, la LG G3 rappresenta un punto di riferimento nella categoria, sebbene il suo prezzo iniziale fosse proibitivo per molti al momento del lancio. Oggi, però, Amazon offre la LG G3 da 55" a soli 1.299,99€, un prezzo solitamente associato alla serie C3, le cui prestazioni sono inferiori rispetto alla gamma G di LG.

LG OLED evo G3, chi dovrebbe acquistarla?

L'LG OLED evo G3 rappresenta l'acquisto ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano portare l'esperienza cinematografica direttamente nel comfort di casa propria. Con la sua tecnologia Brightness Booster Max, che rende le immagini fino al 70% più luminose rispetto agli schermi OLED tradizionali, e il supporto per Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, offre un'esperienza visiva e auditiva senza precedenti. Inoltre, grazie al suo design One Wall, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, trasformando il salotto in una vera e propria galleria d'arte digitale.

Per i videogiocatori, l'LG OLED evo G3 si pone come la smart TV next-gen per eccellenza, offrendo un gameplay fluido e reattivo con input lag ridotto e compatibilità 4K 120fps attraverso le sue 4 porte HDMI. L'innovativo processore α9 Gen6 assicura un’immersione totale nei giochi, grazie alla sua capacità di mappare dinamicamente i toni su 20.000 zone per fotogramma, garantendo così una qualità dell'immagine superlativa.

Infine, per chi desidera fruire di contenuti streaming in maniera intuitiva, il sistema webOS 23 con telecomando puntatore e l'intelligenza artificiale ThinQ AI risponde efficacemente a comandi vocali hands-free, rendendo l'LG OLED evo G3 una scelta di punta per tecnologia e versatilità. Ribadiamo che il prezzo attuale è davvero conveniente, al netto di una spesa che supera i 1.000€, ma parliamo di una smart TV all'avanguardia sotto tutti gli aspetti.

