L'IA trionfa ai Nobel: premiati i ricercatori di Google DeepMind

Il Premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato agli scienziati di Google DeepMind Demis Hassabis e John Jumper, insieme al professor David Bakker dell'Università di Washington. Il riconoscimento premia lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale che ha risolto una sfida cinquantennale nella biologia: la previsione della struttura delle proteine.

Il duo di DeepMind ha creato AlphaFold2, uno strumento in grado di prevedere oltre 200 milioni di strutture proteiche - quasi tutte quelle note alla scienza - partendo dalle loro sequenze di amminoacidi. Questa innovazione permette ai ricercatori di comprendere meglio il funzionamento delle proteine e le loro interazioni con altre molecole nel corpo, offrendo prospettive senza precedenti nello sviluppo di farmaci e nella comprensione delle malattie.

"Questo premio rappresenta la promessa della biologia computazionale"

John Jumper, durante una conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento per il campo della biologia computazionale. AlphaFold2, disponibile gratuitamente, è già stato utilizzato da oltre due milioni di scienziati in 190 paesi, supportando numerosi progetti di ricerca, dalle vaccini contro la malaria ai trattamenti per il Parkinson.

Impatto e prospettive future

L'impatto immediato di AlphaFold2 è l'accelerazione della ricerca scientifica. Jumper ha dichiarato: "Spero che questo significhi che, in ultima analisi, saremo più reattivi, ad esempio, alle pandemie". Hassabis, co-fondatore di DeepMind, ha evidenziato il potenziale dell'IA nel migliorare la vita di miliardi di persone, pur sottolineando la necessità di valutare attentamente i rischi associati a queste potenti tecnologie.

Il Premio Nobel per la Fisica è stato anch'esso assegnato a due ricercatori nel campo dell'IA, John Hopfield e Geoffrey Hinton, per il loro lavoro sull'addestramento delle reti neurali utilizzando la fisica. Questi riconoscimenti sottolineano il crescente impatto dell'intelligenza artificiale nelle scienze fondamentali, aprendo nuove frontiere nella ricerca e nell'innovazione.