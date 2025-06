Square Enix ha finalmente svelato ufficialmente la remastered di Final Fantasy Tactics. Un annuncio che arriva dopo anni di speculazioni, voci di corridoio e smentite, confermando quello che molti fan speravano di vedere realizzato da tempo. Il progetto, ora ufficialmente denominato The Ivalice Chronicles, rappresenta il ritorno di uno dei capitoli più celebrati e politicamente complessi dell'intera saga Final Fantasy.

La genesi di questo remaster affonda le radici nel famigerato leak di NVIDIA del 2021, una vera e propria miniera d'oro di informazioni che aveva rivelato l'esistenza di numerosi progetti non ancora annunciati. Tra questi figuravano titoli come Final Fantasy 7 Remake, Chrono Cross e, appunto, Final Fantasy Tactics, tutti successivamente confermati come reali. Jason Schreier di Bloomberg aveva dato ulteriore credibilità a queste voci l'estate scorsa, nonostante il regista originale Yasumi Matsuno avesse pubblicamente smentito qualsiasi progetto di revival del gioco.

La particolarità di questo remaster risiede nella sua duplice natura: The Ivalice Chronicles includerà sia la versione originale del gioco che una versione rimasterizzata, offrendo ai giocatori la possibilità di scegliere tra nostalgia pura e innovazione tecnica. Il titolo sarà disponibile dal 30 settembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, segnando il ritorno di un'esperienza che ha definito gli standard del genere tattico.

Rilasciato nel 1997 per PlayStation in Giappone e Nord America, Final Fantasy Tactics ha rappresentato una svolta radicale per la serie. Arrivato subito dopo Final Fantasy 7, il gioco abbandonò il tradizionale sistema di combattimento a turni per abbracciare una strategia basata su griglia, introducendo meccaniche di profondità mai viste prima nella saga. La sua complessità narrativa e il sistema di battaglia stratificato lo hanno reso leggendario tra i fan, che ne apprezzano ancora oggi la natura politicamente impegnata della trama.

L'Europa dovette attendere dieci anni per poter finalmente accedere a questa esperienza, quando nel 2007 arrivò War of the Lions su PSP, una riedizione che portò il titolo anche nel vecchio continente. Questa lunga attesa non fece altro che alimentare la curiosità e l'aspettativa dei giocatori europei, che scoprirono un'opera di rara profondità narrativa e strategica.

Il mondo di Ivalice, introdotto per la prima volta in Tactics, si rivelò talmente ricco e affascinante da diventare l'ambientazione anche per Final Fantasy 12 e per il classico di PS1 Vagrant Story. Questa interconnessione tra diversi titoli ha creato un universo narrativo coeso che continua ad affascinare i fan della saga, rendendo il ritorno di Tactics ancora più significativo per l'intera mitologia Final Fantasy.

Con questo annuncio ufficiale, Square Enix chiude finalmente un capitolo di speculazioni durato anni, mentre i fan continuano a sperare che il leak di NVIDIA possa rivelare altre sorprese. Tra i titoli ancora non confermati figura un remake di Final Fantasy 9, e il recente aggiornamento del sito anniversario del gioco da parte di Square Enix continua ad alimentare le speranze di un annuncio futuro.