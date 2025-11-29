Con l’arrivo del Black Friday, è il momento perfetto per prepararvi all’inverno spendendo meno del solito. Questo periodo dell’anno offre occasioni uniche per acquistare capi di qualità a prezzi scontati, e quest’anno le offerte non deludono: potrete approfittare di sconti fino al 40% sull’abbigliamento invernale.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Vedi offerte su Salewa

Black Friday Salewa, perché approfittarne?

Se amate la montagna o semplicemente volete affrontare le giornate fredde con stile e comfort, Salewa è il brand ideale. Conosciuto per la sua resistenza e funzionalità, l’abbigliamento Salewa combina materiali tecnologici e design pensato per proteggervi dalle basse temperature. Vestirsi per l’inverno non è mai stato così semplice e sicuro.

Il Black Friday rappresenta dunque l’occasione perfetta per aggiornare il vostro guardaroba con capi performanti senza spendere una fortuna. Giacche, pantaloni e accessori progettati per l’inverno sono ora disponibili a prezzi eccezionali, permettendovi di scegliere qualità e stile senza compromessi.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: approfittate degli sconti fino al 40% e preparatevi a vivere l’inverno al massimo del comfort e della funzionalità. Con Salewa e il Black Friday, affrontare il freddo non è mai stato così conveniente e alla moda.

