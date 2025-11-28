Oggi, 28 novembre, avete l’opportunità di approfittare di un’offerta imperdibile targata DAZN. Per un solo giorno, il piano Full, che normalmente costa 44,99€, è disponibile a soli 19,99€. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di sport che desiderano seguire ogni competizione senza limiti.

Black Friday DAZN, perché approfittarne?

Con il piano Full di DAZN, avrete accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni trasmesse sulla piattaforma. Calcio, basket, tennis, motori e molto altro ancora saranno a portata di click, senza vincoli e con la comodità di guardare gli eventi su qualsiasi dispositivo. Non importa quale sia il vostro sport preferito: con DAZN potrete seguirlo in diretta e on demand, ovunque vi troviate.

Questa offerta lampo è valida solo per oggi, quindi è il momento perfetto per approfittarne. Basta registrarsi o effettuare l’upgrade al piano Full e il prezzo speciale di 19,99€ sarà immediatamente applicato. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché domani il costo tornerà alla tariffa standard di 44,99€.

Non c’è momento migliore per entrare nel mondo DAZN e vivere l’emozione di tutti gli sport in un unico abbonamento. Sfruttate questa opportunità esclusiva e assicuratevi l’accesso completo alle competizioni che amate. L’offerta lampo di oggi è pensata per voi: non lasciatevela scappare!

