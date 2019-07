MB Summit 2019, nuove strategie di marketing per il business del futuro

A Milano a partire dal prossimo 28 novembre aprirà i battenti il Marketing Business Summit, un'occasione da non perdere per chi vuole investire sulla propria formazione e sullo sviluppo del proprio business online tramite incontri con relatori internazionali di grande esperienza.

Il 28 e 29 novembre 2019, a Milano, si terrà la quarta edizione del Marketing Business Summit, evento tutto dedicato a casi studio, best practice, strategie e metodi sul marketing digitale e il business online presentati da relatori nazionali ed internazionali. Un’occasione unica per investire sulla propria formazione e far decollare il proprio business. Una full immersion di due giorni che è però anche e soprattutto un’opportunità di business e networking con realtà imprenditoriali affermate o emergenti, che possono costituire un importante valore aggiunto per l’avvio o lo sviluppo della propria attività. Un’occasione imprescindibile insomma per chi voglia avviare o potenziare la propria attività imprenditoriale, anche perché andarci potrebbe essere più conveniente che mai: con Tom’s Hardware, infatti, avete diritto a uno sconto esclusivo sul costo del biglietto. Per ottenerlo basterà scrivere a marketing@mbsummit.it.

Nel programma, che potete consultare più in dettaglio a questo indirizzo, si toccheranno temi come SEO e lead generation, e-commerce, CRO, advertising, social media, blogging, content e affiliate marketing e in generale tutto ciò che riguarda strategie, novità ed esperienze sul web marketing. Come partner dell’evento, abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata con Silvia Galati, affiliate specialist, online marketer e fondatrice di Affilify.com, una società di formazione che aiuta newbies, affiliate marketer ed imprenditori a far partire, crescere e scalare il loro business online.

Appena qualche anno fa, grazie a un incontro del tutto fortuito, Silvia è entrata in contatto col settore delle affiliazioni e da lì, con tanto studio e applicazione, è partita la sua meravigliosa avventura, che in pochi anni l’ha portata a viaggiare per il mondo, moltiplicare i suoi guadagni e cambiare radicalmente vita. Al Marketing Business Summit spiegherà come creare un business, anche se non si ha un proprio prodotto o servizio, e come ottenere più vendite da un business già esistente migliorando le proprie competenze di digital marketing.

Il mondo delle affiliazioni è un’occasione ghiotta di crescita per le aziende italiane, ma richiede agli imprenditori di compiere lo stesso passo fondamentale fatto anche da Silvia Galati: investire sulla propria formazione e abbandonare l’approccio, un po’ isolato e “provinciale” delle imprese nostrane, scommettendo invece con convinzione sull’innovazione e sulla possibilità di confrontarsi con i mercati internazionali. Del resto una delle caratteristiche di Affilify.com è di fungere anche da “vetrina” per le aziende che vogliano affacciarsi sui mercati internazionali. “In Italia c’è voglia di fare e di crescere, ma raramente c’è davvero voglia di uscire dai propri confini” ci ha spiegato Silvia. Confini che non sono soltanto geografici, ma appunto soprattutto culturali e di approccio.

Per i tanti imprenditori che abbiano voglia di mettersi in gioco staccandosi dai modelli di vendita tradizionali e portando la propria presenza online per puntare ai mercati internazionali, dunque quello di Silvia Galati è un esempio vincente da seguire e imitare e per farlo non c’è miglior punto di partenza del Marketing Business Summit, soprattutto grazie alla possibilità di avere uno sconto esclusivo sul prezzo del biglietto grazie a Tom’s Hardware, contattando l’organizzazione via mail all’indirizzo marketing@mbsummit.it.