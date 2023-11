Il futuro dei media e delle agenzie pubblicitarie secondo Forrester

Il 2024 è dietro l'angolo e, dopo aver fatto una valutazione dell'impatto della tecnologia durante il 2023, è tempo di guardare al futuro e capire come il mercato continuerà a evolvere.

Brad Adgate, consulente e autore per Forbes, ha illustrato le previsioni di Forrester su ciò che dovremo aspettarci dal prossimo anno, in particolare per quanto riguarda il settore dei media e delle pubblicità. L'intelligenza artificiale continuerà a essere la protagonista dell'innovazione e provocherà un cambiamento radicale nei modelli di business dei diversi settori.

Secondo Forrester, le grandi compagnie media come Meta, Google e TikTok rafforzeranno ulteriormente la loro presenza sul mercato. In particolare, Google sfrutterà l'IA per riconfermarsi il motore di ricerca più utilizzato e l'unica fonte di verità, surclassando ChatGPT.

Pexels

Anche il settore dei videogiochi conoscerà un'ampia espansione, diventando uno dei canali pubblicitari preferiti dalle grandi società. Le grandi compagnie media investiranno nel gaming per raggiungere nuovi clienti.

Non a caso Microsoft ha acquisito Activision Blizzard e alcune indiscrezioni parlano di una possibile acquisizione di Take-Two da parte di Sony. Secondo Forrester la metà degli adulti negli Stati Uniti gioca regolarmente a titoli sui propri dispositivi mobili, e alle grandi compagnie questo "particolare" non è sfuggito.

La società di consulenza prevede inoltre che TikTok diventerà uno dei mezzi principali del marketing per raggiungere il pubblico, a discapito dei media tradizionali come la televisione.

Non mancheranno però i problemi derivanti dall'uso improprio dell'IA: secondo Forrester, i deepfake saranno una delle principali fonti di disinformazione durante le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ed è probabile che verranno usate "controfigure" generate dall'intelligenza artificiale durante eventi di risonanza mondiale come il Super Bowl o le Olimpiadi di Parigi.

Pixabay

Il futuro delle agenzie pubblicitarie

Nel 2024 le agenzie pubblicitarie investiranno su modelli di IA specifici per il singolo brand, creandoli utilizzando i dati dei propri clienti per rispettare i loro standard e il loro stile comunicativo.

Le agenzie riusciranno così a creare delle campagne di marketing personalizzate e mirate e, grazie all'automazione, a ridurre i costi operativi. Le soluzioni di IA consentiranno di creare contenuti di valore in tempi ridotti, aumentando l'efficacia delle campagne e di conseguenza anche i profitti.

Non mancheranno le preoccupazioni da parte di clienti delle agenzie su come useranno l'IA. I consumatori saranno molto più attenti alle recensioni delle compagnie, almeno fino a che le istituzioni non definiranno legislazioni precise sull'uso dell'intelligenza artificiale.

Secondo Forrester, infine, il marketing evolverà per diventare digitale e scompariranno tutte le agenzie specializzate di settore. L'intelligenza artificiale sarà in grado di guidare i professionisti del marketing nella realizzazione di campagne di qualsiasi tipo, senza la necessità di una conoscenza specialistica dell'ambito operativo.