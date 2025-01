Mediaworld lancia la Tech Mania di gennaio: sconti su tutto, corri a scoprire il volantino

Iniziate il nuovo anno con un'opportunità imperdibile: Mediaworld ha dato il via alla sua promozione Tech Mania di gennaio, offrendo sconti su una vasta gamma di prodotti tecnologici. Fino al 16 gennaio, i clienti potranno approfittare di sconti esclusivi su articoli di elettronica e informatica, un'occasione ideale per fare acquisti e rinnovare la propria tecnologia a prezzi più accessibili. Non solo smartphone e tablet, ma anche PC, accessori e altro ancora, il tutto con sconti che promettono di accontentare ogni esigenza.

Mediaworld Tech Mania, perché approfittarne?

Uno dei protagonisti di questa promozione è il PC desktop MSI DESKTOP MAG Codex 6, un prodotto di alta gamma che non capita tutti i giorni di trovare in sconto. Questo potente assemblato, che prima era disponibile a 1.799€, è ora acquistabile a 1.399€, con un risparmio di ben 400€. Per gli appassionati di gaming o per chi cerca una macchina performante per il lavoro e l'intrattenimento, MSI DESKTOP MAG Codex 6 rappresenta una scelta di altissimo livello, soprattutto grazie al suo potente processore e alla qualità dei componenti interni.

Il valore dell'offerta si riflette anche nella qualità del PC stesso. Il case di questo MSI MAG Codex 6 è elegante e lussuoso, progettato per offrire un'esperienza visiva accattivante, ma non solo. All'interno, si trova un processore Intel Core i7-14700F, uno dei più potenti sul mercato, che garantisce prestazioni straordinarie anche nelle operazioni più complesse. La combinazione di un design elegante e di componenti di qualità rende questo desktop un'ottima scelta per chi cerca un PC che unisca prestazioni elevate ed estetica raffinata.

La promozione Tech Mania non riguarda solo questo prodotto, ma comprende un ampio assortimento di articoli scontati, dai dispositivi compatibili con Alexa ai televisori, dalle fotocamere ai prodotti per la smart home. Non c'è dubbio che Mediaworld stia cercando di rendere gennaio il mese perfetto per fare shopping tecnologico. Quindi, non perdete tempo: correte a scoprire il volantino e approfittate degli sconti fino al 16 gennaio per portare a casa i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi.

