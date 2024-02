Offerta BOMBA: 2 Blink Outdoor + Doorbell a 113€! (-54%)

Se state pensando ad una soluzione di sicurezza per casa vostra che sia comoda e che includa anche un citofono smart allora non dovreste lasciarvi sfuggire questo bundle di Blink. Infatti, grazie allo sconto del 54%, potrete acquistare 2 videocamere Blink Outdoor più il citofono Blink Video Doorbell a soli 113,99€, il tutto accompagnato dal modulo di controllo incluso.

Bundle 2 videocamere Blink Outdoor + Blink Video Doorbell, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle formato da Blink Video Doorbell e due videocamere Blink Outdoor è concepito per chi desidera una sicurezza domestica avanzata senza il bisogno di impianti cablati. Dotato di integrazione Alexa, questo sistema è perfetto per coloro che amano la comodità della gestione vocale e desiderano monitorare la propria abitazione in ogni momento, giorno e notte, grazie alla visione notturna a infrarossi. Le videocamere, resistenti agli agenti atmosferici e alimentate da batterie con una durata fino a due anni, insieme alla possibilità di salvare e condividere video sia localmente che nel Cloud, rendono questo bundle la scelta ideale per chi cerca una soluzione completa che soddisfi le esigenze di sicurezza all’esterno e all’ingresso della casa.

Questo sistema è particolarmente consigliato per le persone attente alla propria sicurezza domestica che desiderano dotarsi di uno strumento flessibile, facilmente installabile e gestibile da smartphone. La possibilità di personalizzare le zone di movimento e ricevere notifiche mirate sul telefono permette agli utenti di concentrarsi solo sugli avvisi realmente importanti, riducendo al minimo i falsi allarmi.

In conclusione, il bundle Blink Outdoor con telecamere di sicurezza HD, Video Doorbell e Sync Module 2 rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca un sistema di sicurezza completo, affidabile e facile da usare. Con una notevole autonomia della batteria, resistenza agli elementi e integrazione con Alexa, offre tutto il necessario per proteggere la propria casa. Il prezzo di 113,99€, rispetto al prezzo originale di 249,98€, lo rende un acquisto consigliato per la sua qualità e convenienza.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!