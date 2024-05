GameSir X2 trasforma il tuo smartphone in una console portatile! -20%!

Terzo giorno di offerte di questa Amazon Gaming Week e, anche oggi, c'è davvero spazio per tantissimi prodotti di qualità e in sconto, che vanno ben oltre quella che è la "classica" proposta di videogiochi in sconto (occhio però, ce ne sono tantissimi ad ottimi prezzi!). L'esempio del giorno? Indubbiamente l'ottimo sconto del 20% che Amazon sta proponendo sul controller GameSir X2 per dispositivi Android e iOS, capace di trasformare il vostro smartphone in una vera e propria console portatile, ed oggi in sconto a soli 55,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€!

Controller mobile GameSir X2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller GameSir X2 è la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano vivere un'esperienza di gioco mobile avanzata e versatile, del tutto simile a quella che si potrebbe avere su dispositivi come Nintendo Switch o, perché no, Steam Deck, ma ovviamente con un formato un po' ridotto. Con una compatibilità che spazia dai dispositivi Android 9.0 o superiori ai dispositivi iOS 13 o superiori (esclusa la serie iPhone 15), questo controller offre un'ampia varietà di opzioni per i giocatori, ed è consigliatissimo a chi, ad esempio, non disprezza una partita o due ai principali titoli mobile bisognosi di un sistema di controllo, come potrebbe essere, ad esempio COD Mobile, oltre che a chiunque ami immergersi nei mondi del cloud gaming, grazie al supporto per piattaforme come Xbox Game Pass, Google Stadia e Vortex, così come per gli appassionati dei giochi Apple Arcade e dei titoli certificati MFi.

Insomma: le tipologie di giocatori che potrebbero beneficiare dell'acquisto del GameSir X2 sono tante e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo davvero subito, anche perché parliamo di un prodotto che, dal punto di vista tecnico, si presenza davvero molto bene!

Dotato di batteria da 500 mAh che assicura lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, e senza dipendere dalla batterie smartphone che, spesso, viene prosciugata da dispositivi simili e privi di auto alimentazione, il GameSir X2 supporta smartphone fino a 173 mm di lunghezza e garantisce una facile installazione e rimozione del dispositivo. Questo lo rende adatto per i giocatori che cercano non solo prestazioni eccellenti, ma anche un accessorio facile da usare e compatibile con le dimensioni sempre più generose degli smartphone moderni.

Un controller splendido, dal grip saldo e dall'ottima qualità costruttiva che, disponibile com'è al prezzo di appena 55,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, rappresenta indubbiamente una scelta d'acquisto ideale per moltissime tipologie di giocatori, che siate fan del gioco cloud o degli abbonati ad Apple Arcade!

