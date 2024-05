Samsung Odyssey G7, monitor TOP a prezzo scontato (-40€)

Il monitor gaming curvo Samsung Gaming Odyssey G7 da 27"è un modello di fascia alta con una frequenza di aggiornamento elevatissima, tempi di risposta ridotti all'osso e una qualità dell'immagine superlativa. Oltre ad avere delle specifiche da peso massimo per il gaming, tra cui la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro, questo questo fantastico monitor offre contrasti intensi e colori vividi grazie al suo pannello QLED di qualità che si rivela ottimo anche per visualizzare contenuti multimediali e per attività come foto e video editing. Oggi, grazie a un'offerta Amazon potete acquistarlo per 529,90€ anziché 569,80€ e risparmiare 40€ sul prezzo di acquisto.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Gaming Odyssey G7 è l'ideale per gli appassionati di giochi che cercano un'esperienza coinvolgente e dettagli visivi straordinari. Con la sua curvatura di 1000R, offre un campo visivo che avvolge lo sguardo, creando un'immersione totalizzante nelle sessioni di gioco. È particolarmente consigliato a coloro che apprezzano i dettagli grafici e la fluidità di movimento, grazie alla risoluzione WQHD (2560x1440) che garantisce immagini nitide e alla frequenza di aggiornamento da 240 Hz che promette una visualizzazione estremamente fluida dei contenuti.

Inoltre, il monitor è dotato di tecnologia HDR 600, che esalta i contrasti e la varietà di colori, e di supporto sia a FreeSync Premium Pro sia a G-Sync, assicurando la compatibilità con una vasta gamma di schede grafiche e riducendo gli effetti indesiderati come il tearing e lo stuttering. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per i giocatori competitivi o per chi desidera semplicemente godersi al meglio ogni dettaglio dei propri giochi preferiti. Con un input lag ridottissimo, ogni azione viene trasmessa con immediata reattività, permettendo così di cogliere al volo ogni opportunità di gioco.

Disponibile al prezzo di 529,90€, rispetto al suo prezzo originale di 569,80€ grazie a uno sconto Amazon del 7%, il Samsung Odyssey G7 rappresenta un'ottima opzione per coloro che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di dettagli. La sua tecnologia all'avanguardia, unita alla risoluzione WQHD e alla compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione, lo rende un acquisto consigliato per ogni appassionato di videogiochi che desidera migliorare il proprio setup con un monitor di alta qualità.

