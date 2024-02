Microsoft PC Manager velocizza e ottimizza il PC, cos'è e come funziona

Anche se lo smartphone è senza dubbio il dispositivo che usiamo di più, il “vecchio” PC è ancora un punto fermo nella vita di molti di noi. Lo usiamo per lavorare, per studiare, per giocare e per il tempo libero. E a volte, forse spesso, non funziona come vorremmo.

Può capitare che i nostri dispositivi rallentino a causa dell'accumulo di file inutili e della presenza di programmi che si avviano automaticamente all'avvio del sistema. Fortunatamente, esistono strumenti progettati per ottimizzare le prestazioni del PC e liberare risorse di sistema. Di recente la stessa Microsoft ne ha pubblicato uno, che porta con sé grandi promesse per quanto riguarda il desiderio di ottimizzare e velocizzare il PC Windows. Si tratta di Microsoft PC Manager.

Microsoft PC Manager: come installare

Dopo essere stata in fase di beta pubblica e disponibile solo in alcune regioni, Microsoft PC Manager è finalmente disponibile per tutti gli utenti su Windows 10, versione 19042.0 o superiore. Nel momento in cui scriviamo è presente sul Windows store di Windows 11, ma non è ancora possibile scaricare e installare Microsoft PC Manager in Italia. Una situazione che dovrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane.

Presto, dunque, Microsoft PC Manager si potrà scaricare direttamente dal Windows Store.

Microsoft PC Manager, a cosa serve

Microsoft PC Manager offre una vasta gamma di funzionalità volte a migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo PC. Tra le principali caratteristiche dell'app vi sono:

Verifica dello stato di salute del PC : PC Manager esegue una scansione completa del sistema per identificare eventuali problemi e suggerire soluzioni per migliorare le prestazioni.

: PC Manager esegue una scansione completa del sistema per identificare eventuali problemi e suggerire soluzioni per migliorare le prestazioni. Pulizia dei file inutili : l'app analizza il disco rigido alla ricerca di file temporanei, cache e altri file non necessari, consentendo di liberare spazio di archiviazione prezioso.

: l'app analizza il disco rigido alla ricerca di file temporanei, cache e altri file non necessari, consentendo di liberare spazio di archiviazione prezioso. Gestione delle app di avvio : PC Manager offre la possibilità di controllare quali programmi si avviano automaticamente all'avvio del sistema, consentendo di ottimizzare i tempi di avvio del PC.

: PC Manager offre la possibilità di controllare quali programmi si avviano automaticamente all'avvio del sistema, consentendo di ottimizzare i tempi di avvio del PC. Controllo degli aggiornamenti di Windows: l'app ti tiene informato sugli ultimi aggiornamenti di Windows, garantendo che il tuo sistema sia sempre protetto e aggiornato.

Microsoft ha sviluppato PC Manager nel 2022 come risposta alla crescente domanda di strumenti per ottimizzare le prestazioni dei PC Windows. Dopo due anni di sviluppo e test, l'app è stata finalmente resa disponibile per tutti gli utenti, dimostrando l'impegno di Microsoft nel fornire soluzioni di qualità per i propri clienti.

Microsoft PC Manager, come funziona

Schermata di benvenuto

Al lancio dell'app, gli utenti vengono accolti da una schermata di benvenuto che fornisce informazioni utili sull'utilizzo dell'app e le sue principali funzionalità. Da qui, è possibile personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze e necessità.

Schermata principale

La schermata principale di PC Manager offre un'interfaccia intuitiva che consente di accedere rapidamente a tutte le funzionalità dell'app. Qui è possibile eseguire una scansione completa del sistema, pulire i file inutili e gestire le app di avvio con pochi clic del mouse.

Protezione

Oltre alle funzionalità di ottimizzazione del PC, PC Manager offre anche strumenti per proteggere il tuo sistema da minacce esterne. Tra queste vi sono la scansione antivirus e il controllo degli aggiornamenti di Windows, che garantiscono che il tuo PC sia sempre protetto e aggiornato.

Archiviazione

La sezione Archiviazione di PC Manager consente di visualizzare e gestire i file presenti sul disco rigido, consentendo di liberare spazio di archiviazione eliminando i file non necessari e organizzando i file in modo più efficiente.

Gestione delle applicazioni

PC Manager offre anche strumenti per gestire le applicazioni installate sul tuo PC, consentendo di disinstallare i programmi non utilizzati e ottimizzare le prestazioni del sistema.

Toolbox

Infine, PC Manager include una toolbox completa di strumenti utili, tra cui una calcolatrice, un convertitore di valuta, un registratore di schermo e molto altro ancora. Questi strumenti aggiuntivi rendono PC Manager un'applicazione completa per ottimizzare le prestazioni del tuo PC e migliorare la tua esperienza informatica complessiva.

In conclusione, Microsoft PC Manager è un'applicazione versatile e potente che offre una vasta gamma di funzionalità per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del tuo PC. Con un'interfaccia intuitiva e strumenti avanzati, PC Manager è la scelta ideale per chiunque desideri mantenere il proprio PC performante e protetto. Che tu sia un utente esperto o meno, PC Manager è in grado di soddisfare le tue esigenze e aiutarti a ottenere il massimo dal tuo dispositivo informatico.