La primavera è ormai arrivata nonostante il marzo pazzerello continui ad alternare giorni di sole a giorni di leggera neve. È dunque il momento di fare le pulizie. Se già vi abbiamo parlato dei migliori accessori per conservare al meglio il vestiario invernale e organizzare al meglio gli spazi, oggi è il turno dei piccoli elettrodomestici in grado di darvi una mano non solo in questo momento, ma durante tutto l’anno.

Pulire le fughe nel pavimento, le ampie vetrate, grandi spazi e angoli remoti potrebbe essere difficile senza il giusto accessorio, ma in questa guida abbiamo riunito tutti quegli elettrodomestici che riescono a essere efficaci ma al contempo economici. Potremmo quasi definirli un investimento, in quanto se è pur vero che bisognerà acquistarli, dall’altro lato vi faranno risparmiare tantissimo tempo da trascorrere con i vostri cari.

Iniziamo dunque, con i migliori elettrodomestici a basso costo per le pulizie di primavera.

I migliori elettrodomestici economici per le pulizie di primavera

Spazzola per pulizia | 62,00 euro

È una spazzola telescopica con varie testine che consentono di pulire in profondità anche gli angoli più remoti di casa. Grazie a essa non sarà più necessario passare ore con olio di gomito a strofinare diversi metri quadrati di superficie, ma con una velocità di 300 giri al minuto potrete rimuovere sporco e incrostazioni in maniera semplice ed efficace. Le setole riescono a entrare nelle piccole crepe e nelle fessure, in modo da eliminare definitivamente lo sporco accumulato. Lo stelo si allunga fino a 47 centimetri per arrivare anche nei punti più alti.

Pulisci vetri elettrico | 35,99 euro

Ammettiamolo, una delle cose più noiose da fare a casa è la pulizia delle vetrate. È difficile e soprattutto ci vuole una tecnica perfetta per evitare di lasciare aloni e peggiorare la situazione. Il kit qui proposto comprende un flacone spray con spugna che permette di detergere e rimuovere le incrostazioni e un secondo flacone dotato di un serbatoio di 200 millilitri che consente di aspirare i liquidi residui e lo sporco e raccoglierli in un serbatoio di 200 millilitri. È facile da usare e da pulire e occupa poco spazio. Perfetto per pulire vetri di qualsiasi tipo, dalle finestre ai cristalli dell’auto.

Scopa a vapore | 54,49 euro

Lo abbiamo sentito tante volte: non c’è niente di meglio che un colpo di vapore per stecchire la maggior parte dei batteri. Il vapore ha infatti una temperatura di 100 gradi e consente di igienizzare le superfici senza usare altri detergenti. Questa scopa elettrica di Ariete è molto economica, ma risulta la scelta ideale per pulire non solo ampie superfici, grazie alla spazzola multiuso, ma anche muri, fughe, lavandini e tanto altro ancora, grazie ai numerosi accessori presenti nella confezione. Il serbatoio da 350cc permette un’autonomia di circa 18 minuti e si ricarica tranquillamente con acqua demineralizzata.

Aspirapolvere senza fili | 129,00 euro

Passare la scopa non sempre permette una grande efficacia e soprattutto rimane sempre qualche granello sparso qui e là. Niente di meglio dunque che usare un’aspirapolvere senza fili. Proscenic P8 Plus è leggero e compatto, occupa poco spazio e si usa facilmente sia per pulire ai pavimenti grazie alla pratica testa multiuso, sia per le superfici o anche come aspirabriciole. La potenza di 16000 Pa consente di catturare in maniera efficace anche i più piccoli granelli con una sola passata e la batteria ha una durata di ben 35 minuti.

Scopa elettrica | 89,00 euro

Se avete già un’aspirapolvere potente a casa ma risulta scomodo nelle operazioni di pulizia di tutti i giorni, una scopa elettrica può fare al caso vostro. Questo modello di Rowenta è dotato di aspirazione ciclonica e di una potenza di 750 Watt, coniugando così bassi consumi energetici con grande forza di aspirazione. Il serbatoio ha una capacità di 0,9 litri e il filtro Hepa consente di rimuovere fino al 99,98% di polvere dall’aria.

Idropulitrice | 136,61 euro

Se avete la fortuna di abitare in una casa con giardino o con terrazza, un’idropulitrice vi permette di pulire ampi spazi con estrema efficacia e rapidità. Utile non solo per lavare la moto o l’auto, ma anche per pulire il garage, rimuovere le incrostazioni più tenaci dagli spazi aperti e molto altro. Questa di Michelin ha una potenza massima di 140 bar e una portata massima di 460 litri ogni ora, oltre a essere fornita di tanti accessori utili e di un serbatoio apposito per il detergente.

Pulisci materasso | 87,00 euro

Le pulizie di primavera ci portano a dare un’occhiata anche ai letti, poltrone e divani, per effettuare una profonda pulizia della polvere accumulata durante il freddo inverno. Anticamente cuscini e materassi si battevano all’aperto sul balcone, ma oggi è possibile effettuare una pulizia adeguata con questo piccolo accessorio di Hoover, con potenza di 500 watt e tre programmi di pulizia. Le setole consentono di sollevare adeguatamente i granelli di polvere intrappolati nel tessuto e aspirarli grazie al sistema ciclonico.

Ferro da stiro verticale | 29,99 euro

Igienizzare le superfici è sicuramente importante, ma anche vari indumenti e capi invernali che magari abbiamo usato molto poco. Il cambio di stagione fa si che poi tali vestiti non vengano usati per tanto tempo dunque meglio assicurarsi di eliminare più batteri possibili. Un ferro da stiro a vapore portatile è la soluzione giusta non solo per i vestiti pesanti, ma anche per riprendere l’abbigliamento estivo. Questo di Homeasy è dotato di un serbatoio da 260 ml ed è in grado di generare un flusso di vapore da 110°C per sanificare i vestiti in modo semplice e pratico.

Aspirapolvere robot | 227,99 euro

Se è pur vero che chi fa da sé fa per tre, delegare il compito della pulizia quotidiana a qualcun altro può comunque fare comodo. In questo caso un’aspirapolvere robot potrebbe fare al caso vostro. Eufy Robovac 15C Max è perfetto per la maggior parte delle situazioni. Ha una potenza di aspirazione di 2000 Pa, più che sufficienti per la pulizia ordinaria, si controlla tramite applicazione e può essere programmato ogni giorno. L’autonomia di 100 minuti gli consente di pulire abilmente superfici fino a 100 metri quadrati.