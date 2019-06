MISE, 50 euro di sconto alle famiglie per i decoder DVBT-2 HEVC 10 bit

Il MISE ha posto in consultazione pubblica la proposta di riconoscere 50 euro di sconto sull'acquisto dei decoder DVBT-2 HEVC alle famiglie meno abbienti.

50 euro di sconto sull’acquisto di nuovi decoder DVBT-2 HEVC 10 bit (main 10). È questa la proposta del Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare la transizione al nuovo standard digitale terrestre delle famiglie meno abbienti. Com’è risaputo dal primo gennaio 2017 è stato imposto l’obbligo di vendita di TV con supporto DVBT-2, ma solo a partire dal 2020 i broadcaster potranno iniziare a trasmettere in questo formato. Dal primo luglio 2022 poi si completerà la transizione e l’era del DVBT di prima generazione sarà chiusa definitivamente. A quel punto chi non avrà un decoder DVBT-2 non potrà vedere le normali trasmissioni televisive poiché le frequenze liberate (in banda 700 MHz) saranno assegnate per lo sviluppo della 5G.

Il MISE ha avviato ieri una consultazione pubblica sulle linee guida dedicata all’erogazione dei contributi. La legge di Bilancio 2019 ha previsto uno stanziamento di 151 milioni di euro per “supportare il passaggio dallo standard DVB-T a quello DVBT-2”. Quindi la proposta è di riconoscere ai cittadini con reddito ISEE I e II fascia uno sconto – applicato direttamente dai negozianti – di 50 euro sull’acquisto delle nuove apparecchiature tra il 15 novembre 2019 e il 31 dicembre 2022, comunque fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

La I e la II fascia ISEE corrispondono, rispettivamente, a 10.632,94 euro e 21.265,87 euro, con aumenti progressivi in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare. Da ricordare però che il contributo sarà limitato al “nucleo famigliare” e non al singolo cittadino, quindi solo uno dei componenti potrà richiederlo.

“Le linee guida saranno messe in consultazione pubblica per 30 giorni sul sito del Ministero, al fine di acquisire le osservazioni degli stakeholder. L’obiettivo è quello rendere operativi i buoni per il mese di novembre 2019“, conclude la nota ufficiale.