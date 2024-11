Mistero nel Baltico: un cavo dati sottomarino è stato tagliato

Un cavo sottomarino per le telecomunicazioni tra Germania e Finlandia è stato danneggiato nel Mar Baltico, aumentando i sospetti di un possibile sabotaggio. La scoperta è avvenuta lunedì e ha portato i ministeri degli Esteri dei due Paesi a rilasciare una dichiarazione congiunta esprimendo profonda preoccupazione.

L'incidente coinvolge il cavo C-Lion1, lungo circa 1.200 km, che collega Helsinki a Rostock. Le autorità tedesche e finlandesi hanno avviato un'indagine, sottolineando l'importanza di proteggere le infrastrutture critiche in un momento di crescenti minacce alla sicurezza europea. Il danneggiamento avviene infatti in un contesto di tensioni internazionali, con la guerra in Ucraina e il rischio di attacchi ibridi.

Cinia, il fornitore statale finlandese di servizi dati, ha rassicurato che le connessioni internazionali del Paese sono garantite da linee ridondanti. Tuttavia, il C-Lion1 rappresenta l'unico cavo di comunicazione dati che collega direttamente la Finlandia all'Europa centrale. La sua posizione, vicina ai gasdotti Nord Stream tra Russia e Germania attualmente non funzionanti, ha attirato l'attenzione dei media locali, alimentando ulteriori speculazioni sulla natura dell'incidente.

Le autorità hanno enfatizzato la necessità di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture sottomarine, cruciali per le comunicazioni internazionali. L'indagine in corso mira a determinare le cause del danneggiamento e a valutare eventuali implicazioni per la sicurezza regionale nel Mar Baltico.