Riduci i consumi energetici fino al 70% con questa friggitrice ad aria a Infrarossi!

Cercate un modo per rivoluzionare la vostra casa smart, il vostro modo di mangiare e i vostri consumi? La Moulinex Easy Fry Infrared è ora disponibile su Amazon a soli 150€ invece di 180€, con uno sconto del 16%! Questa friggitrice ad aria da 7L con innovativa tecnologia a infrarossi vi permetterà di cucinare per tutta la famiglia con il 70% di energia in meno e una velocità superiore del 49% rispetto ai forni tradizionali. Grazie alla doppia resistenza e alla finestra di osservazione, otterrete cibi perfettamente croccanti senza dover aprire il cestello.

Moulinex Easy Fry Infrared, la friggitrice ad aria ad infrarossi!

La Moulinex Easy Fry Infrared è la soluzione ideale per famiglie numerose e per chi ama intrattenere amici a cena. Con la sua capiente vasca da 7L, vi permetterà di preparare porzioni abbondanti per fino a 8 persone, senza dover cucinare in più riprese. È particolarmente consigliata a chi desidera uno stile di vita più sano senza rinunciare al gusto croccante dei cibi fritti, grazie alla sua innovativa tecnologia a infrarossi che richiede pochissimo o nessun olio. Perfetta anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma non vuole compromettere la qualità dei pasti, grazie alla cottura più veloce del 49% rispetto ai forni tradizionali.

Chi è attento ai consumi energetici troverà nella Moulinex Easy Fry Infrared un valido alleato, con un risparmio energetico fino al 70% rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Il pannello digitale con 8 modalità preimpostate la rende adatta anche a chi è alle prime armi in cucina, mentre la possibilità di monitorare la cottura attraverso la finestra trasparente vi eviterà di interrompere il processo aprendo continuamente il cestello. Le famiglie impegnate apprezzeranno particolarmente la facilità di pulizia, con componenti lavabili in lavastoviglie, e l'app dedicata con ricette personalizzate in base al tempo disponibile e agli ingredienti che avete a disposizione.

La Moulinex Easy Fry Infrared è una friggitrice ad aria con tecnologia a infrarossi che garantisce cotture più veloci del 49% rispetto ai forni tradizionali. Con una capacità di 7L, serve fino a 8 persone mantenendo un design compatto. La doppia resistenza assicura una distribuzione uniforme del calore mentre la finestra di osservazione vi permette di monitorare la cottura senza aprire il cestello. Dispone di 8 modalità preimpostate, pannello digitale intuitivo e può raggiungere 240°, risparmiando fino al 70% di energia. A 150€ anziché 180€, la Moulinex Easy Fry Infrared rappresenta un investimento eccellente per chi desidera cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. La combinazione di tecnologia a infrarossi, ampia capacità e facilità di pulizia (cestello lavabile in lavastoviglie) la rende perfetta per famiglie che cercano praticità e risultati croccanti. Vi conquisterà con la sua efficienza energetica e la possibilità di preparare piatti deliziosi in meno tempo.

