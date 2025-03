Trasforma la tua casa in una smart home con questo bundle su Amazon, oggi a META' PREZZO!

Se state cercando un modo per rendere la vostra casa più intelligente e sicura, il bundle Ring Intercom + Echo Pop bianco è l'offerta che fa per voi. Disponibile su Amazon a soli 56,99€, questo pacchetto beneficia di uno sconto del 52% rispetto al prezzo più basso recente di 118,98€. L'offerta è valida fino al 24 marzo alle 23:59, nell'ambito delle offerte anticipate di primavera di Amazon.

Bundle Ring Intercom + Echo Pop Bianco, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle include Ring Intercom e Echo Pop, due dispositivi che lavorano insieme per migliorare la sicurezza e la comodità della vostra casa. Ring Intercom è un aggiornamento intelligente per citofoni audio o video compatibili, che vi permette di rispondere ai visitatori e aprire l'ingresso dell'edificio direttamente dallo smartphone. Progettato per una facile installazione fai-da-te, si collega alla cornetta del citofono senza richiedere modifiche al sistema esistente. Riceverete avvisi in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al citofono e potrete aprire la porta a distanza, ideale per chi lavora da casa o vuole gestire gli accessi senza interrompere le proprie attività.

Echo Pop bianco è un altoparlante Bluetooth compatto con Alexa, perfetto per camere da letto o spazi ristretti. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un audio potente e vi permette di riprodurre musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi di streaming. Inoltre, potete collegare lo smartphone via Bluetooth per ascoltare i vostri contenuti preferiti ovunque in casa.

Grazie ad Alexa, potrete controllare Ring Intercom e altri dispositivi smart home compatibili, come prese e luci, utilizzando semplicemente la voce o l'app Alexa.

Approfittate di questa promozione esclusiva su Amazon fino al 24 marzo e portate a casa il bundle Ring Intercom + Echo Pop a soli 56,99€. Una soluzione perfetta per chi desidera un'abitazione più connessa e funzionale senza spendere una fortuna. E per ulteriori offerte inerenti al mondo della smart home IoT, vi suggeriamo di consultare la nostra sezione dedicata.

Vedi offerta su Amazon