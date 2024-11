Mouse ottico wireless di Manhattan: praticamente invisibile

La produttività e il comfort di utilizzo sono essenziali quando si parla di periferiche per PC, e Manhattan risponde con il suo Mouse Ottico Wireless 800-1600 DPI, un dispositivo progettato per garantire praticità, precisione e stile. Caratterizzato da una struttura elegante in nero e trasparente, questo mouse non è solo un accessorio funzionale, ma anche un elemento che si integra facilmente in qualsiasi contesto, dal professionale al personale.

Prestazioni per ogni esigenza

Con una risoluzione regolabile tra 800 e 1600 DPI, il Mouse Ottico Wireless di Manhattan permette di scegliere la sensibilità più adatta all’attività svolta. Se lavori su documenti che richiedono movimenti precisi, i 1600 DPI ti garantiranno un’ottima risposta, mentre per attività più rilassate o standard, 800 DPI sono perfetti per evitare movimenti eccessivi. La possibilità di adattare il DPI è ideale per chi lavora con applicazioni grafiche, giochi leggeri o semplicemente ha bisogno di alternare tra velocità e precisione.

La connessione wireless è una delle caratteristiche chiave di questo mouse. Grazie al micro ricevitore USB, il dispositivo si collega rapidamente al computer, eliminando la necessità di cavi e liberando spazio sulla scrivania. Il ricevitore può rimanere inserito nella porta USB senza essere rimosso o riposto dopo ogni utilizzo, risparmiando tempo e mantenendo il mouse sempre pronto all’uso. Inoltre, la portata del segnale wireless consente di muoversi liberamente senza perdere la connessione, anche quando si lavora a una certa distanza dal dispositivo.

Design ergonomico ed elegante

Dal punto di vista estetico, Manhattan ha puntato su un design minimalista e moderno. Il mouse combina colori nero e trasparente, rendendolo un accessorio che ben si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. L’ergonomia è un altro fattore rilevante, con una forma progettata per adattarsi comodamente alla mano, anche durante sessioni prolungate di lavoro. Questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa per chi trascorre molte ore al computer, minimizzando l'affaticamento e il rischio di tensioni muscolari.

Uno degli aspetti più apprezzati del Mouse Ottico Wireless di Manhattan è la durata della batteria. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico integrata, questo mouse offre un’autonomia estesa che consente di lavorare per lunghi periodi. La funzionalità di spegnimento automatico si attiva quando il mouse non viene utilizzato, garantendo un’ulteriore ottimizzazione della batteria.

Facilità di installazione e versatilità

Un altro punto di forza è la facilità di installazione. Il mouse è pronto all'uso in pochi secondi: basta inserire il micro ricevitore USB nel PC, e il dispositivo sarà subito operativo grazie alla tecnologia Plug and Play, senza dover scaricare software o driver aggiuntivi. Questa caratteristica lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, incluse le versioni più recenti di Windows e macOS, aumentando così la sua versatilità.