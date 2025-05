Prezzo shock per questo robot Dreame! Mai così basso, ora sotto i 300€

Se siete alla ricerca di un alleato affidabile per la pulizia della vostra casa, questo è il momento giusto per agire: il robot aspirapolvere Dreame L10 Prime è ora disponibile a un prezzo di soli 299€ rispetto ai consueti 399€. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile per un modello che rivoluziona il concetto di pulizia domestica, combinando aspirazione potente, lavaggio intelligente e manutenzione automatizzata. Un investimento che renderà le vostre giornate più semplici e i vostri pavimenti sempre freschi e igienizzati.

Dreame L10 Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dreame L10 Prime è dotato di un algoritmo intelligente che si occupa di lavare i mop dopo ogni ciclo di pulizia e li asciuga con un sistema ad aria per evitare la formazione di muffe o batteri. La funzione di sollevamento del mocio da 7 mm è una garanzia per chi ha tappeti in casa: non dovrete più preoccuparvi che si bagnino, né di sporcare altre zone durante il rientro alla base. Il risultato? Pulizia efficace senza contaminazioni secondarie.

E se vi state domandando come gestire disastri domestici come salse cadute o bevande versate, il Dreame L10 Prime ha la risposta: grazie al suo mop a doppia centrifuga, riesce a riprodurre la pressione manuale, affrontando anche le macchie più ostinate con sorprendente efficacia. In più, la sua potenza di aspirazione di 4.000Pa si adatta automaticamente alla superficie su cui lavora, garantendo una raccolta impeccabile di polvere, detriti e peli, sia su parquet che su tappeti.

Infine, la navigazione intelligente con tecnologia LDS consente al Dreame L10 Prime di pianificare percorsi precisi ed evitare ripetizioni inutili. L’app dedicata, compatibile con Wi-Fi 2.4 GHz, permette di creare mappe 3D personalizzabili, definendo aree da pulire o evitare in base alla disposizione dei mobili. In poche parole, un robot che non solo pulisce, ma lo fa con intelligenza e rispetto per la vostra casa. E tutto questo, oggi, a meno di 300 euro.