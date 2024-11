Sconto SHOCK per il Black Friday: MSI Katana 15 a un prezzo ridotto del 12%! (-999€)

Il potente MSI Katana 15 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 999,00€, rispetto al prezzo originale di 1.139,90€. Questo rappresenta uno sconto del 12%! Dotato di un display da 15,6" FHD a 144Hz, processore Intel i7-13620H, Nvidia RTX 4060 con 8GB GDDR6, 1TB SSD PCIe4 e 16GB DDR5 di RAM, è la scelta perfetta per i giocatori e i creatori alla ricerca di prestazioni eccezionali. Con WiFi 6 e Windows 11 Home già installato, il MSI Katana 15 combina design affascinante e tecnologia all'avanguardia per garantire un'esperienza di gioco coinvolgente e senza compromessi.

MSI Katana 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di MSI Katana 15 è particolarmente consigliato agli appassionati di gaming e ai creatori di contenuti che cercano un dispositivo in grado di offrire prestazioni elevate senza compromessi. Grazie al processore Intel i7 di tredicesima generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, questo laptop garantisce un'esperienza di gioco fluida e dettagli grafici eccezionali, rispondendo così alle esigenze di chi richiede il meglio dalla tecnologia per immersioni totali nei loro mondi virtuali preferiti. La combinazione di una memoria veloce DDR5 e un ampio spazio di archiviazione SSD PCIe4 soddisfa anche i creatori più esigenti, permettendo una gestione fluida e rapida di file di grandi dimensioni e programmi di editing.

Al di là delle prestazioni, l'MSI Katana 15 colpisce anche per doti quali un display ad alta frequenza di aggiornamento a 144Hz, essenziale per i giocatori che competono a livelli elevati e cercano la massima reattività visiva, e una tastiera RGB a 4 zone che arricchisce l'esperienza con un tocco di stile personalizzabile.

Ottimizzato per il gaming ma adatto a qualsiasi attività di alta intensità, questo laptop è dotato di soluzioni termiche avanzate per mantenere prestazioni ottimali anche sotto sforzo.

Con un prezzo ribassato da 1.139,90€ a 999,00€, l'MSI Katana 15 rappresenta un'offerta notevole per chi cerca un laptop ad alte prestazioni adatto sia al gaming che alla creazione di contenuti. La combinazione di componenti all'avanguardia, soluzioni termiche innovative e design coinvolgente, insieme a 2 anni di garanzia, fa dell'MSI Katana 15 una scelta eccellente per coloro che desiderano elevare la propria esperienza di gioco e produttività senza compromessi. Vi consigliamo l'acquisto per sfruttare la potente configurazione hardware e le funzionalità avanzate a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon