POS senza commissioni fino a 5000€? Sì, esiste. Guarda qui

Nel campo dei pagamenti digitali, trovare un terminale affidabile e pratico è semplice, basta dare un'occhiata ai migliori POS portatili. Tuttavia, trovare un modello che sia anche vantaggioso è un altro conto. Esiste comunque una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestite gli incassi nella vostra attività: si tratta del SumUp Terminal, uno degli ultimi POS portatili presentati con stampante integrata e funzioni di cassa. E la notizia migliore? Fino al 31 luglio, acquistando il Terminal, non pagherete alcuna commissione sui primi 5000€ di incasso. Un’opportunità concreta per chi cerca uno strumento professionale senza dover sostenere subito costi aggiuntivi.

Vedi offerta su SumUP

SumUP Terminal, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo POS è stato progettato per resistere alle sfide quotidiane di ogni attività commerciale. Il suo schermo è realizzato in vetro Corning Gorilla, noto per la sua resistenza a urti e cadute, mentre la sua autonomia consente di affrontare un’intera giornata di lavoro. In più, grazie alla connettività Wi-Fi a doppia banda e alla SIM 4G integrata, il POS garantisce una connessione costante, commutando automaticamente sulla rete più stabile disponibile.

Uno dei punti di forza di SumUp Terminal è la stampante termica integrata, che consente di emettere scontrini e comande direttamente dal dispositivo. La sostituzione della carta è semplice e veloce, grazie all’utilizzo di rotoli standard da 40 mm. Il tutto è supportato da un touchscreen ad alta definizione, che semplifica la gestione degli articoli, migliora la precisione e rende più fluide operazioni come l’aggiunta di mance o la consultazione del catalogo.

Infine, SumUp Terminal si distingue per la sua versatilità: è un POS, una stampante, una cassa e uno strumento di rendicontazione, tutto in un unico apparecchio autonomo, senza bisogno di smartphone o tablet. A ciò si aggiunge una protezione dei fondi, con alti standard di sicurezza e conformità ai requisiti PCI. Se cercate una soluzione completa, sicura e senza costi iniziali sui primi incassi, questa è l’occasione giusta per voi.

Vedi offerta su SumUP