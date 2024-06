N26 Business Standard è il conto corrente a zero spese per i professionisti

Il conto corrente N26 Business Standard è pensato per i liberi professionisti che desiderano gestire le proprie finanze in modo semplice e digitale, senza spese. Se scegli il conto N26 Business Standard potrai dire addio alle lunghe code in banca e gestire i tuoi conti tramite app, ovunque ti trovi. L'offerta include tre prelievi gratuiti in euro al mese, una carta di debito Mastercard virtuale gratuita e la possibilità di richiedere una carta fisica per soli 10 €. Se vuoi migliorare la gestione delle tue finanze in modo semplice e gratuito, l'offerta N26 Business Standard fa decisamente al caso tuo.

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri il tuo conto N26 Business Standard

Il conto N26 Business Standard è perfetto per i freelance che cercano una soluzione pratica e senza complicazioni per gestire le loro spese quotidiane. Grazie ai bonifici istantanei gratuiti, ricevi i pagamenti dai tuoi clienti in pochi secondi, migliorando così la gestione del flusso di cassa. La funzione MoneyBeam permette di inviare, ricevere o richiedere denaro istantaneamente ad altri clienti N26, rendendo le transazioni ancora più rapide e semplici.

Inoltre, ogni movimento sul conto viene notificato in tempo reale, offrendoti un controllo totale sulle tue finanze. La sicurezza è una priorità con il login tramite password, impronta digitale o Face ID e la protezione 3D Secure per i pagamenti online. Con la possibilità di creare tag personalizzati per organizzare le tue spese e la protezione fino a 100.000 € dal Fondo tedesco di tutela dei depositi, il conto N26 Business Standard offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire il tuo business con tranquillità.

N26 Business Standard è un'opzione conveniente per i professionisti che desiderano un conto corrente digitale e senza canone. Tra i principali vantaggi ci sono i bonifici istantanei gratuiti, le notifiche in tempo reale, la sicurezza avanzata per i pagamenti online e la possibilità di organizzare le spese in modo personalizzato. La protezione fino a 100.000€ del Fondo tedesco di tutela dei depositi aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendo il conto N26 Business Standard la scelta ideale per chi cerca efficienza, praticità e convenienza nella gestione delle finanze aziendali. Iscriviti subito e approfitta dei vantaggi offerti da N26 Business Standard.

