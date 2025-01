Netflix alza i prezzi per l'ennesima volta negli USA, presto anche in Italia?

Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti negli Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina, e molto probabilmente è solo questione di tempo prima che gli aumenti arrivino anche in Europa e, dunque, in Italia. Il piano base con pubblicità passerà da 6,99$ a 7,99$ al mese, mentre il piano Premium con streaming 4K aumenterà da 22,99$ a 24,99$ mensili.

L'azienda ha giustificato l'incremento come necessario per "continuare a investire nella programmazione e offrire più valore agli abbonati". Questa mossa arriva lo stesso giorno in cui Netflix ha riportato risultati finanziari eccezionali per il quarto trimestre 2023, con 18,9 milioni di nuovi abbonati e un totale di 302 milioni di utenti paganti in tutto il mondo.

Il rincaro interessa tutti e tre i piani di abbonamento:

Standard con pubblicità : da 6,99$ a 7,99$ al mese, include la visione su 2 dispositivi in Full HD, con download su 2 dispositivi, ma con interruzioni pubblicitarie.

: da 6,99$ a 7,99$ al mese, include la visione su 2 dispositivi in Full HD, con download su 2 dispositivi, ma con interruzioni pubblicitarie. Standard senza pubblicità : da 15,49$ a 17,99$ al mese, offre gli stessi vantaggi ma senza annunci, più la possibilità di aggiungere un membro extra non convivente.

: da 15,49$ a 17,99$ al mese, offre gli stessi vantaggi ma senza annunci, più la possibilità di aggiungere un membro extra non convivente. Premium: da 22,99$ a 24,99$ al mese, permette la visione su 4 dispositivi in 4K HDR, download su 6 dispositivi, fino a 2 membri extra e audio spaziale.

Questo aumento segue quello già effettuato a ottobre 2023, quando il piano Premium era passato da 19,99$ a 22,99$ mensili. Poco dopo, Netflix aveva anche eliminato il piano Base senza pubblicità, costringendo di fatto chi voleva un'esperienza ad-free a passare al piano Standard più costoso.

Nonostante i rincari, Netflix continua a crescere e investire in nuovi contenuti. La società ha anche annunciato un programma di riacquisto di azioni per 15 miliardi di dollari, a conferma della solidità finanziaria.