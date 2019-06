Netflix Calibrated Mode sui nuovi Smart OLED Panasonic 2019

Panasonic introduce sui nuovi Smart OLED 2019 Serie GZ2000, GZ1500, GZ1000 e GZ950 la Netflix Calibrated Mode.

Netflix Calibrated Mode è una funzione disponibile sulle nuove linee di Smart TV OLED 2019 firmate da Panasonic, esattamente le Serie GZ2000, GZ1500, GZ1000, GZ950. Si tratta di una modalità di visualizzazione che configura il televisore esattamente “come i monitor master utilizzati negli studi di post-produzione cinematografica”. Insomma, l’intento è di portare nel salotto di casa una qualità d’immagine di livello professionale.

Panasonic e Netflix collaborano già da tempo su questo fronte, ma solo adesso sarà possibile regalare un’esperienza di streaming video analoga a quella “originale”. Panasonic spiega che “impostando semplicemente la modalità dal menu, gli iscritti al servizio godranno di colori perfetti, un contrasto dinamico accurato e movimenti naturali, proprio come voleva il filmmaker”.

Netflix Calibrated Mode per altro funziona con tutto il catalogo di Netflix, dalle serie TV ai documentari, i film e molto altro. “La qualità è tutto per noi e siamo entusiasti che i televisori OLED di Panasonic supportino la modalità Netflix Calibrated Mode, per permettere ai nostri iscritti di poter vivere le incredibili storie raccontate da Netflix in modo ancora più autentico”, ha dichiarato Rob Caruso, Vicepresidente Device Partner Engagements di Netflix.

“Il motto di Panasonic per il 2019 è: portare più Hollywood in più case. Dopo aver introdotto i formati Dolby Vision e Dolby Atmos su tutti nostri modelli di punta, intendiamo proseguire l’evoluzione regalando a un pubblico ancora più ampio immagini degne degli studi di post-produzione, in collaborazione con il nostro partner Netflix”, ha aggiunto Yasushi Murayama, Responsabile Audio Visual Products di Panasonic in Europa.

Da ricordare che questa modalità ha fatto capolino per la prima volta nel 2018 sulle linee Sony Bravia Master.