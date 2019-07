Ninm IT’S OK, torna il mitico Walkman Anni ’80 tra tecnologia e nostalgia

Ninm IT'S OK è un'originale progetto Kickstarter, che prevede la realizzazione di un Walkman come quelli in voga negli anni Ottanta, ma con alcune novità molto attuali, come il Bluetooth 5.0 per usarlo con cuffie o speaker wireless.

Estate, tempo di malinconie e ricordi, soprattutto per chi ha passato i quaranta e pensa sotto il sole ai suoi anni più spensierati, spesso accompagnati dalla musica delle mitiche audiocassette. Un tempo che ora sembra poter tornare, almeno in parte, grazie a un originale progetto Kickstarter: IT’S OK di Ninm Labs, un device ispirato ai mitici Walkman degli anni Ottanta, ma con un tocco di tecnologia che non guasta, sotto forma di modulo Bluetooth 5.0, che consente di utilizzarlo anche con speaker e cuffie wireless.

In questo modo IT’S OK si configura come un esperimento interessante, in grado di fare da ponte ideale tra la tecnologia analogica di quarant’anni fa (il primo Walkman di Sony è del 1979) e quella attuale, che grazie alla musica liquida o in streaming offre la massima flessibilità e libertà, consentendo di ascoltare la nostra musica preferita ovunque, senza fili. Per i puristi che volessero utilizzarlo rigorosamente con cuffie a filo è comunque presente un jack audio.

Ninm IT’S OK si presenta col classico aspetto dei Walkman di una volta: spessore non contenutissimo, sportello trasparente che mostra la cassetta e i meccanismi interni (una piccola concessione feticista agli amanti dell’analogico e del tangibile?), clip posteriore per agganciarlo comodamente alla cintura dei pantaloni e classici pulsantoni sul bordo per attivare i comandi play/stop/FFWD e Rewind.

Le novità però non si limitano alla sola presenza del Bluetooth. IT’S OK infatti ospita anche un microfono e un pulsante Rec, che consente così non soltanto di riprodurre cassette, ma anche di registrare messaggi personali, magari da lasciare in ricordo al breve amore estivo che se ne va e da riascoltare quando inevitabilmente giungeranno i malinconici pomeriggi autunnali. Non a caso il motto della compagna è “If you are romantic enough, IT’S OK”.

A più di un mese di distanza dalla scadenza ultima di finanziamento, il progetto ha già ricevuto il 153% della somma prevista e quindi IT’S OK diverrà sicuramente realtà. Disponibile nei colori bianco, rosa e azzurro, dovrebbe essere pronto per la consegna a dicembre di quest’anno, ma può essere ovviamente prenotato sin da ora, a un prezzo di circa 57 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo finale.